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Эксклюзив Эха 18:10, 26 декабря 2018

Порошенко объявил о прекращении военного положения

Президент Украины Петр Порошенко объявил о прекращении военного положения, поводом для которого стал захват украинских кораблей в Черном море. В связи с этим инцидентом Киев намерен ввести против России санкции.

Российская угроза никуда не делась, — заявил Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины. И тем не менее президент не стал просить Верховную Раду пролонгировать военное положение из-за предстоящих весной выборов. Они, как предполагалось, должны состояться 31 марта. Порошенко также отметил, что за месяц военного положения страна сделала много для укрепления своей обороноспособности. Напомним, что режим действовал в 10 областях Украины, а также во внутренних водах Азова и Керченской. Он позволял украинским властям ограничивать гарантированные конституцией права и свободы граждан, в том числе право на участие в выборах. Высказывались предположения, что Киев может продлить военное положение, чтобы отложить президентские выборы. Кроме того, были усилены меры контроля на границе – въезд на Украину закрыли для мужчин-граждан России до 60 лет. За время действия режима в страну не пустили более полутора тысяч человек. Военное положение было введено после того, как российские пограничники захватили три украинских судна. И этот инцидент, заявляют в Киеве, не останется без ответа. Как, впрочем, и выборы в Донбассе, состоявшиеся в ноябре – Украина намерена ввести против России санкции. Этот вопрос сегодня должен рассмотреть СНБО. Под ограничительные меры, заявил Порошенко, попадут «те, кто атаковал украинские корабли, те, кто был причастен к незаконным судебным процессам, задержаниям, те, кто отдавал приказы», кроме того, предприятия-поставщики вооружения, а также значительное количество депутатов Госдумы, в том числе от «Единой России» и ЛДПР.

Напомним, что инцидент в Керченском проливе произошел в конце ноября. Как утверждают в Москве, корабли ВМС Украины нарушили порядок прохождения через российские территориальные воды при следовании из Черного моря в Азовское. В итоге весь экипаж был арестован. Морякам предъявлены обвинения в незаконном пересечении государственной границы. Киев заявляет о провокации Москвы и считает произошедшее актом агрессии.

Верховный суд Крыма сегодня завершил рассмотрение апелляций на арест 20 украинских моряков. Все они останутся под стражей до конца января. Остальные моряки жалобы на арест не подавали.

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев предупредил, что от Киева можно ждать новых провокаций на границе с РФ в ближайшее время. Это Россия может готовить провокации против Киева во время новогодних праздников, сказал в эфире «Эха» заместитель председателя фракции Блок Петра Порошенко в Верховной Раде Украины Алексей Гончаренко. Он добавил, что весь мир осуждает агрессию России в отношении Украины.

Украина всё больше привлекает сегодня внимание Запад как важная часть европейской политики, отмеченной столкновением глобальных интересов США и  России, считают некоторые западные аналитики.

Вашингтон и Москва ведут всё более интенсивную стратегическую борьбу именно на территории современной Украины, считает обозреватель турецкого издания Duvar. Известный в советское время американских политик, советник президента Збигнев Бжезинский отмечал в своих книгах, что Украина – отнюдь не простая для Америки страна, служащая, по его выражению, дверью, ведущей в Российскую империю, без которой Москва может утратить силу в Евразии, пишет издание (перевод сайта ИноСми). – Сегодня, когда фокус противостояния между Западом и Востоком переместился в Европу, оно также сосредотачивается в сфере европейской военной и энергетической политики. После Крыма США, с одной стороны, наказали Россию санкциями, а с другой прилагают всяческие усилия, чтобы удержать Украину на своей стороне. В текущем году Вашингтон, с одобрения Конгресса, выделил Киеву 620 миллионов долларов в виде военной помощи, техники и вооружений, в том числе летальных видов оружия. На востоке Украины между США и Россией, по сути, идет опосредованная война, пишет газета. – Северный поток-2, который несмотря на несогласие стран Прибалтики и Польши, продолжает поддерживать «костяк» европейских стран, обесценивает статус Украины как транзитной державы и препятствует её интеграции в Европу. США здесь протестуют больше остальных, — пишет турецкая газета, — настаивая на том, что российский Газпром использует политические методы, чтобы наказать Украину, в то время как Вашингтон угрожает санкциями европейским компаниям, участвующим в проекте. Брюссель, в свою очередь, также не перестает заниматься Украиной, оставаясь в Старом свете вторым по значимости политическим и экономическим игроком. Альтернативные трубопроводы в Европе делают Газпром и Россию всё более сильными за столом переговоров, а Украина отодвигается от него всё дальше. Что же касается США, то существующие долгосрочные контракты и новые трубопроводы также сильно препятствуют проникновению Вашингтона на европейский рынок. И поэтому он пытается нейтрализовать Москву через Киев, считая Россию, наряду с Китаем, своим главным злодеем, полагает автор публикации в турецком издании.

Выступивший на днях в Киеве спецпредставитель США на Украине назвал эту страну объектом долгосрочной политики Вашингтона и увязал свой возможный визит в Москву с освобождением украинских моряков, арестованных Россией около месяца назад.

Комментарии

6

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kazlevich1949 26 декабря 2018 | 18:27

"Миссия невыполнима"?

lohhersonskii 26 декабря 2018 | 18:28

Введение военного положения - имитация бурной деятельности. Стыдно за эту власть.
Стыдно за нас, граждан Украины, голосующих за эту никчемную власть.

ramun 26 декабря 2018 | 18:45

lohhersonskii: Ну так за Януковича голосуй.

lohhersonskii 26 декабря 2018 | 18:58

ramun: Этой мрази я бы обрубил обе воровские руки . И моя рука не дрогнула бы.

hohlomor_ce_garno 26 декабря 2018 | 18:31

Ну слава тебе яйца ! Война окончена ,враг разгромлен ,пора поднимать страну из руин !))))

sg115 26 декабря 2018 | 19:02

Подумаешь месяц позора. Зато остановили москальские орды, рвущиеся в Европу через Окраину..

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