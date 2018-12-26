Рейтинг более чем 30 губернаторов снизился за последние полгода. Об этом свидетельствуют опросы, проведенные специально для Кремля, — пишет РБК. Наиболее непопулярны главы Ингушетии и Крыма, лидируют по популярности в основном недавно избранные губернаторы.

исключительно с законом об административной границе с Чечней. Все остальные губернаторы потеряли популярность из-за пенсионной реформы в совокупности с проблемами региона.