Рейтинг более чем 30 губернаторов снизился за последние полгода
Рейтинг более чем 30 губернаторов снизился за последние полгода. Об этом свидетельствуют опросы, проведенные специально для Кремля, — пишет РБК. Наиболее непопулярны главы Ингушетии и Крыма, лидируют по популярности в основном недавно избранные губернаторы.
исключительно с законом об административной границе с Чечней. Все остальные губернаторы потеряли популярность из-за пенсионной реформы в совокупности с проблемами региона.
Комментарии3
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kir_pich_101 26 декабря 2018 | 18:16
Так может народу дать выбрать нормальных?
Назначенцы только воруют и лоббируют мутные интересы кремля.
astet 26 декабря 2018 | 18:31
kir_pich_101: если путинских губернаторов
до сих пор не мочат в сортирах,
значит, народ - в зимней спячке?
danko1 26 декабря 2018 | 18:16
Рейтинг губернаторов, ставленников Путина, падает вместе с рейтингом самого Путина.
И уже нечем его поднять.