Свердловская чиновница Ольга Глацких, которая говорила о том, что «государство не просило рожать», уходит в отставку
Соответствующее прошение она подала губернатору региона Евгению Куйвашеву.
Главной причиной ухода Глацких с поста главы департамента молодежной политики Свердловской области она сама назвала желание «не подставлять губернатора Евгения Куйвашева». Это следует из комментария, который опубликовал уральский блогер Сергей Колясников. По словам чиновницы, на руководителя региона сейчас оказывается сильнейшее давление. При этом она поблагодарила Куйвашева за то, что он, по словам Глацких, «не сдал» ее, а дал урок государственной мудрости и человеческой порядочности. После своего ухода чиновница хочет и дальше помогать молодежи. Она отметила, что «не бросит и не предаст ребят».
Напомним, о Глацких заговорили в начале ноября после того, как на YouTube появилось видео встречи главы департамента молодежной политики Свердловской области с жителями Кировграда. Там она сказала, что молодым людям должно не государство, а их родители.
После появления видеозаписи Глацких признала, что выразила свое мнение некорректно. Чиновница настаивала на том, что хотела донести мысль о необходимости самостоятельно вкладываться в свое развитие, а не надеяться только на государство. Куйвашев, в свою очередь, временно отстранил ее от должности, а СК начал проверку деятельности департамента молодежной политики региона. При этом в начале декабря Глацких говорила, что не покинет свой пост, а губернатор Свердловской области восстановил ее в должности, объявив ей выговор.
Глацких занимала должность в департаменте с 2016 года. Она является олимпийской чемпионкой Игр в Афинах по художественной гимнастике.
Комментарии8
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post_v 26 декабря 2018 | 18:11
чиновница Глацких решила написать заявление, когда поняла, что ей не светит причитающаяся членам регионального правительства покупка квартиры с 70% субсидией?
а "урок порядочности" от губернатора Куйвашева – это, видимо, то, что Глацких включили в эту льготную очередь на жилье уже после того, как она выступила со скандальной речью «государство не просило вас рожать»,
astet 26 декабря 2018 | 18:29
post_v: а что на счёт апартаментов
для "остро нуждающейся в жилье" Глацких?
А каков размер её золотого парашюта?
equus 26 декабря 2018 | 18:14
Ясно. Ей объяснили, что простота -- это хуже воровства.
;-)
equus 26 декабря 2018 | 18:18
equus:
Поправлю:
Ей напомнили, что простота для чиновника -- это хуже воровства.
sim202_ 26 декабря 2018 | 18:18
А что, чемпионство в спорте - признак большого ума?
kir_pich_101 26 декабря 2018 | 18:18
Так может лучше помогать молодежи, преподавая гимнастику?
Видимо говорить - не ее конек.
dft 26 декабря 2018 | 18:31
Охраники и гимнастки... Жаль фрейд умер...
krestianin_067rus Михаил Никитин 26 декабря 2018 | 18:32
Ее в Думу надо! И орден...