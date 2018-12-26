Две громкие отставки произошли в правительстве Петербурга: своих постов лишились сразу два вице-губернатора: Игорь Албин и Михаил Мокрецов.

Временно исполняющий обязанности губернатора Петербурга Александр Беглов принял отставку двух вице-губернаторов: Игоря Албина, отвечавшего за строительство в городе, и Михаила Мокрецова, который курировал развитие экономики. И если про скорый уход последнего было известно уже давно, то увольнение Албина – неожиданность. До последнего времени чиновник активно работал и давал интервью. Впрочем, заявление об увольнении, как стало известно, он подал сразу же, как стало известно об уходе с поста губернатора бывшего градоначальника Георгия Полтавченко. Сейчас же Албин готовится отдыхать, рассказал в интервью «Эху» сам экс-чиновник.

Также Албин попросил подконтрольные Смольному СМИ «не плевать в спину уходящим». Напомню, Албин работал вице-губернатором на протяжении четырёх лет, Мокрецов – на год больше. Он же, кстати, возглавлял и городской комитет имущественных отношений. В свое временно именно Мокрецов проверял бизнесмена Ходорковского и нашёл у компании ЮКОС неуплату налогов.

В последнее время вице-губернатор Албин пережил настоящую информационную атаку. Её причиной стало выступление на пресс-конференции городской активистки Аллы Андреевой. Она обвинила чиновника в том, что он сдаёт недостроенные дома. Отстранение от работы – это слишком мягкое наказание для Албина, убеждена сама Андреева.

Многие политики – даже оппозиционеры – разочарованы отставкой Албина. По мнению депутата городского парламента Максима Резника, он был одним из самых деятельных членов правительства.

Эксперты в один голос говорят: Албин был слишком яркой фигурой в правительстве и затмевал самого временного губернатора Александра Беглова. Этим и обусловлена отставка, считает политолог Сергей Шелин.

Когда какое-то решение принимается якобы под влиянием возмущенного населения, надо внимательно смотреть, а не было ли оно принято и без него, чтобы получить социальные дивиденды, сказал в эфире «Эхо Москвы» профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Григорий Юдин. Увольнение вице-губернатора Албина в Петербурге – это характеристика того, как симулируются демократические процедуры в России, добавил Григорий Юдин.