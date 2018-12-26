В ряде детских учреждений Москвы, как утверждают «Новые известия», вспыхнула эпидемия дизентерии

В ряде детских учреждений Москвы, как утверждает интернет-издание «Новые известия», вспыхнула эпидемия дизентерии. Журналисты ссылаются на слова родителей, чьи дети ходили в детский сад №2051. Кроме того, взрослые утверждают, что у них есть на руках результаты анализов, которые подтверждают это заболевание. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, утверждают, что речь идет лишь о симптомах ОРВИ.

Ранее газета «Московский комсомолец» написала о том, что одну из компаний, причастных к массовым отравлениям в детских учебных заведениях, уже отстранили от поставок продуктов. При этом, по данным «Новых известий», речь идет о структуре, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным также как «повар Путина».