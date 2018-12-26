В ряде детских учреждений Москвы, как утверждают «Новые известия», вспыхнула эпидемия дизентерии
В ряде детских учреждений Москвы, как утверждает интернет-издание «Новые известия», вспыхнула эпидемия дизентерии. Журналисты ссылаются на слова родителей, чьи дети ходили в детский сад №2051. Кроме того, взрослые утверждают, что у них есть на руках результаты анализов, которые подтверждают это заболевание. В Роспотребнадзоре, в свою очередь, утверждают, что речь идет лишь о симптомах ОРВИ.
Ранее газета «Московский комсомолец» написала о том, что одну из компаний, причастных к массовым отравлениям в детских учебных заведениях, уже отстранили от поставок продуктов. При этом, по данным «Новых известий», речь идет о структуре, которую связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным, известным также как «повар Путина».
Комментарии4
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rash 26 декабря 2018 | 17:48
Не иначе "Дружба народов " еду поставляла.
viktorova 26 декабря 2018 | 17:52
//вспыхнула эпидемия дизентерии//
и снова прорыв цифровой Путиномики... 21 век...
dmitry35 26 декабря 2018 | 17:52
Неужели детский сад № 2051 это "ряд детский учреждений"? Или этим издания нужна любая негативная новость, пусть даже в детском горшке у мальчика из младшей группы?
viktorova 26 декабря 2018 | 17:55
//В Роспотребнадзоре, в свою очередь, утверждают, что речь идет лишь о симптомах ОРВИ.//
Жулики, избегающие ответственности.