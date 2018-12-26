Глава «Яндекса» Волож не присутствовал на встрече с Путиным, поскольку находится в отъезде

Глава «Яндекса» Аркадий Волож не присутствовал на встрече с президентом Владимиром Путиным, поскольку находится в отъезде. Предприниматель был приглашен на это мероприятие, — подтвердил агентству ТАСС источник, близкий к компании. Официально в пресс-службе «Яндекса» отказались комментировать отсутствие Воложа. Кроме того, сообщается, что на встрече с Путиным не было гендиректора Ростеха Сергея Чемезова, председателя совета директоров «Альфа банка» Петра Авена, бывшего владельца сети «Магнит» Сергея Галицкого. Все они встречались с Путиным в прошлом году.