Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг покидает свой пост

Об этом сообщает сама алюминиевая компания. Как напоминает агентство Reuters, уход Варнига был одним из условий американских властей для снятия санкций с «Русала».

Маттиас Варниг занимал эту должность более 6-ти лет. В прошлом он был сотрудником Министерства государственной безопасности ГДР. Также пресса отмечала, что он был близким другом Владимира Путина, с которым познакомился в конце 80-х в Дрездене. Кто будет его преемником в «Русале», пока не сообщается.