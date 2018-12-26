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17:30, 26 декабря 2018

Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг покидает свой пост

Об этом сообщает сама алюминиевая компания. Как напоминает агентство Reuters, уход Варнига был одним из условий американских властей для снятия санкций с «Русала».

Маттиас Варниг занимал эту должность более 6-ти лет. В прошлом он был сотрудником Министерства государственной безопасности ГДР. Также пресса отмечала, что он был близким другом Владимира Путина, с которым познакомился в конце 80-х в Дрездене. Кто будет его преемником в «Русале», пока не сообщается.

Комментарии

7

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noxepy_88 26 декабря 2018 | 17:46

Лёха, про часы будет? Какие Маттиас часы носил?!

danko1 26 декабря 2018 | 17:53

noxepy_88: А то, что немецкий агент Путин отдает Россию на разграбление не только питерским подельникам, но и немецким, портянок не волнует?

kreamssdick 26 декабря 2018 | 17:47

Доскакался Дерыпаска с Рыбкой

wild_division 26 декабря 2018 | 17:49

Так, что дети учитесь на разведчиков.Будете председателями советов директоров, банков, компаний, президентами, олигархами..

sva1 26 декабря 2018 | 17:51

Это из разряда: Когда клоп насосался крови он отваливается или козла палками выгнали с огорода?
Поясните люди добрые, Христа ради :)

dnepr777 26 декабря 2018 | 17:55

вот и второй из штази

guerrilleros 26 декабря 2018 | 17:56

Один фриц ,понимаешь возглавляет "Роснефть" , качает топливо для натовских танков ,как завещал ему его папа геройски погибший в 44 в боях с большевиками .Другой фриц 6 лет гнал алюминий для бомбардировщиков люфтваффе бундесвера .И всё это под звиздёжь кремля , про осаждённую крепость и вопли про иностранных агентов..

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