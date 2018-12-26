Председатель совета директоров «Русала» Маттиас Варниг покидает свой пост
Об этом сообщает сама алюминиевая компания. Как напоминает агентство Reuters, уход Варнига был одним из условий американских властей для снятия санкций с «Русала».
Маттиас Варниг занимал эту должность более 6-ти лет. В прошлом он был сотрудником Министерства государственной безопасности ГДР. Также пресса отмечала, что он был близким другом Владимира Путина, с которым познакомился в конце 80-х в Дрездене. Кто будет его преемником в «Русале», пока не сообщается.
Комментарии7
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noxepy_88 26 декабря 2018 | 17:46
Лёха, про часы будет? Какие Маттиас часы носил?!
danko1 26 декабря 2018 | 17:53
noxepy_88: А то, что немецкий агент Путин отдает Россию на разграбление не только питерским подельникам, но и немецким, портянок не волнует?
kreamssdick 26 декабря 2018 | 17:47
Доскакался Дерыпаска с Рыбкой
wild_division 26 декабря 2018 | 17:49
Так, что дети учитесь на разведчиков.Будете председателями советов директоров, банков, компаний, президентами, олигархами..
sva1 26 декабря 2018 | 17:51
Это из разряда: Когда клоп насосался крови он отваливается или козла палками выгнали с огорода?
Поясните люди добрые, Христа ради :)
dnepr777 26 декабря 2018 | 17:55
вот и второй из штази
guerrilleros 26 декабря 2018 | 17:56
Один фриц ,понимаешь возглавляет "Роснефть" , качает топливо для натовских танков ,как завещал ему его папа геройски погибший в 44 в боях с большевиками .Другой фриц 6 лет гнал алюминий для бомбардировщиков люфтваффе бундесвера .И всё это под звиздёжь кремля , про осаждённую крепость и вопли про иностранных агентов..