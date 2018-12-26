Доллар сегодня приблизился к отметке 70 рублей

По словам экспертов, российская валюта подешевела на фоне сниженной активности участников рынка на второй день рождественских праздников в Европе, а также в Австралии. Аналитики считают, что инвесторы избавляются от рублевых активов после падения цен на нефть. Обвал котировок на этом рынке произошел накануне. Цена барреля Brent во вторник впервые почти за полтора года опустилась ниже 51-го доллара.