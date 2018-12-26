Доллар сегодня приблизился к отметке 70 рублей
По словам экспертов, российская валюта подешевела на фоне сниженной активности участников рынка на второй день рождественских праздников в Европе, а также в Австралии. Аналитики считают, что инвесторы избавляются от рублевых активов после падения цен на нефть. Обвал котировок на этом рынке произошел накануне. Цена барреля Brent во вторник впервые почти за полтора года опустилась ниже 51-го доллара.
Комментарии10
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evkryl 26 декабря 2018 | 17:12
О чем новость-то?
Это не самый высокий курс доллара ни в истории вообще, ни даже в этом году
dorin1987 26 декабря 2018 | 17:29
_: То, что режим царька РФ угробил экономику - не новость. А то, что перед НГ надо бы курс попридержать, а он валится вниз - это уже да, приехали...
ura_123 26 декабря 2018 | 17:33
evkryl: Це хлопчик,в новости русским ызыком написано- избавляются от руьлёвых активов... А так да,какая же это новость?
aspid55 26 декабря 2018 | 17:43
evkryl: мальчик4, ты зря пригорюнился, в этом году это действительно самый высокий курс доллара.
Но тебе же объяснили, что каникулы, на Западе биржи не работакют, а то все рублди бы бы уже раскупили.
Ну так хотелось бы пидариотам рубля.
ptnhlo 26 декабря 2018 | 17:13
С наступающим...!
nemez1 26 декабря 2018 | 17:47
ptnhlo: Сегодня растут доллар и евро, а завтра вырастит зарплата чиновника и депутата.
sergey_volkov 26 декабря 2018 | 17:18
хорошо. Можно брать.
oneoretwo 26 декабря 2018 | 17:20
...табло успели убрать - значится, все в порядке: никто не видит и продолжаем вставать с колен...
vor_on 26 декабря 2018 | 17:25
таблицы с двузначным курсом не зря запретили
don_ballon 26 декабря 2018 | 17:36
Население России, сбербанковский планктон, принимают потобные обрушения рубля стоически. За четверть века рыночной экономики они так и не научились связывать падение рубля и свой карман. Курсовые табло для них абстракция. Совок, он такой совок... Неизгладимая лепра...