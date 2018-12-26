Главного редактора «БлогСочи» Александра Валова приговорили к шести годам колонии...

Суд считает, что Валов вымогал у депутата Госдумы деньги за непубликацию материалов, порочащих честь и достоинство. Заседание суда проходило с массой нарушений. Об этом «Эху» рассказал адвокат правозащитной группы «Агора» Александр Попков.

Одним из доказательств следствие представило фрагмент записи прослушки разговора Валова. Дата создания этого файла не совпадает с датой прослушки, добавил Александр Попков.