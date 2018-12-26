Главного редактора «БлогСочи» Александра Валова приговорили к шести годам колонии
Суд считает, что Валов вымогал у депутата Госдумы деньги за непубликацию материалов, порочащих честь и достоинство. Заседание суда проходило с массой нарушений. Об этом «Эху» рассказал адвокат правозащитной группы «Агора» Александр Попков.
Одним из доказательств следствие представило фрагмент записи прослушки разговора Валова. Дата создания этого файла не совпадает с датой прослушки, добавил Александр Попков.
Комментарии5
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ft18 26 декабря 2018 | 17:20
Если речь идёт о депутанах ГосДуры, то все как один, в едином порыве, верят в Честность, Непорочность и Святость Их!!
pattrick1 26 декабря 2018 | 17:45
Главного редактора «БлогСочи» Александра Валова приговорили к шести годам колонии...
Надеюсь его там опустят.
rampa 26 декабря 2018 | 17:32
а если бы не вымогал деньги за "за непубликацию материалов, порочащих честь и достоинство", а опубликовал эти порочащие депутата Госдумы данные, то сколько бы ему дали?
oneoretwo 26 декабря 2018 | 17:39
...идут на что угодно, лишь бы защитить ворованные активы на побережье...
trans 26 декабря 2018 | 17:47
Депутаты Госдумы это люди которые всегда врут и не краснеют. А что такое совесть им вообще не ведомо.
А нашим правоохранительным органам сфабриковать уголовное дело по указке сверху раз плюнуть. Все прогнило в путинской вертикали власти (и в горизонтали тоже).