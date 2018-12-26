Вице-губернатор Петербурга, ушедший в отставку, попросил главу города дать указание СМИ «не плевать в спину». Вместе с Игорем Албиным пост покинул еще один вице-губернатор Михаил Мокрецов.

Игорь Албин призвал временного губернатора Петербурга Александра Беглова «не зарабатывать дешевые дивиденды на грязи». Свой пост экс-чиновник разместил в фейсбуке. Бывший вице-губернатор попросил у городских властей дать установку подконтрольной прессе «не плевать в спину уходящим», в том числе и самому Албину. Также он добавил, что подал заявление об увольнении еще два месяца назад.

Албин в числе прочего курировал вопросы строительства и отвечал за возведение многострадальной арены «Зенит». В связи с этим объектом запомнились многократные переносы сроков сдачи стадиона и выдуманная им история про бакланов, портящих крышу. Имя Албина было упомянуто на недавней пресс-конференции Владимира Путина. Активистка Алла Андреева пожаловалась президенту на ситуацию с обманутыми дольщиками в Петербурге. Вице-губернатор упрекнул женщину в самопиаре и сказал, что работать с ней он не будет и готов уйти в отставку.

В октябре в Петербурге сменился губернатор. Президент отправил в отставку Георгия Полтавченко, а на его место поставил своего полпреда в ЦФО Александра Беглова.