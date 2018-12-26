Вице-губернатор Петербурга, ушедший в отставку, попросил главу города дать указание СМИ «не плевать в спину»
Вице-губернатор Петербурга, ушедший в отставку, попросил главу города дать указание СМИ «не плевать в спину». Вместе с Игорем Албиным пост покинул еще один вице-губернатор Михаил Мокрецов.
Игорь Албин призвал временного губернатора Петербурга Александра Беглова «не зарабатывать дешевые дивиденды на грязи». Свой пост экс-чиновник разместил в фейсбуке. Бывший вице-губернатор попросил у городских властей дать установку подконтрольной прессе «не плевать в спину уходящим», в том числе и самому Албину. Также он добавил, что подал заявление об увольнении еще два месяца назад.
Албин в числе прочего курировал вопросы строительства и отвечал за возведение многострадальной арены «Зенит». В связи с этим объектом запомнились многократные переносы сроков сдачи стадиона и выдуманная им история про бакланов, портящих крышу. Имя Албина было упомянуто на недавней пресс-конференции Владимира Путина. Активистка Алла Андреева пожаловалась президенту на ситуацию с обманутыми дольщиками в Петербурге. Вице-губернатор упрекнул женщину в самопиаре и сказал, что работать с ней он не будет и готов уйти в отставку.
В октябре в Петербурге сменился губернатор. Президент отправил в отставку Георгия Полтавченко, а на его место поставил своего полпреда в ЦФО Александра Беглова.
Комментарии14
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lion64__4 26 декабря 2018 | 17:14
Якорь ему в Ж*** , попутный ветер в спину и гнутый Х** в горбину.
danko1 26 декабря 2018 | 17:18
lion64__4: Какие они нежные.
Все уже желают, чтобы их не смели критиковать и обличать ни тогда, когда они во власти, ни тогда, когда уходят.
kottigr1 26 декабря 2018 | 17:22
danko1: Всё что нужно знать о независимости и неподконтрольности российских СМИ..
"Вице-губернатор Петербурга, ушедший в отставку, попросил главу города дать указание СМИ «не плевать в спину»"
mardxvar 26 декабря 2018 | 17:28
kottigr1: "попросил ... дать указание ... «не плевать в спину»"
Ему бы насчет бакланов озаботиться. Лютых ведь птиц обидел своей шуткой дебильной - теперь будут не в спину плевать, а пониже... и клевать.
nns33 26 декабря 2018 | 17:45
kottigr1: Всё что нужно знать о независимости и неподконтрольности российских СМИ..
===== всё по доктору Фрейду. И их это даже не смущает.
polsan 26 декабря 2018 | 17:19
....попросил главу города дать указание СМИ «не плевать в спину»
Вот как как понимает бывший вице-губернатор Петербурга, ушедший в отставку, как нужно работать со СМИ! ДАТЬ УКАЗАНИЕ!
pna 26 декабря 2018 | 17:24
polsan: Ну речь то идет не о всех СМИ. А только подконтрольных губернатору. Каждое СМИ кем-то контролируется.
ivar1964 26 декабря 2018 | 17:20
Указание? Однако! Уже можно так обращаться со СМИ в России!
oneoretwo 26 декабря 2018 | 17:26
...бакланоф, ты спину в зеркало обозри - там давно уже сопли висят до пяток...
vladimirgornitsky 26 декабря 2018 | 17:28
"Дать установку прессе".
И это заявляется открыто.
Хотя, справедливости ради, российские официальные лица в последние годы даже и не упоминают про такие вещи, как "свобода прессы" и "свобода слова" в целом, верховенство закона и т.д. Правда, обо всем этом все еще говорится в конституции, так они ее и собираются менять, поскольку она не соответствует моменту.
ansata 26 декабря 2018 | 17:31
«не зарабатывать дешевые дивиденды на грязи»
++++++++++++++++++++++++++++++
Жене указания давать будешь. Что заработал, то и получи.
viktorova 26 декабря 2018 | 17:32
//Вице-губернатор Петербурга, ушедший в отставку, попросил главу города дать указание СМИ «не плевать в спину»//
Зачем в спину? Таким людям в лицо плевать надо.
danko1 26 декабря 2018 | 17:34
viktorova: В лицо это они безнаказанно населению плюют, а за "плевки" им в спину и уголовное дело могут сфальсифицировать.
rash 26 декабря 2018 | 17:43
Показательно, не правда ли? Дать указание СМИ - вот так они и работали, Конституция по ...