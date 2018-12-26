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17:01, 26 декабря 2018

Нарушения на губернаторских выборах в Приморье не могут повлиять на результаты, считают в Центризбиркоме

По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, у объявленного победителем выборов Олега Кожемяко, даже если факты подтвердятся, все равно было бы больше 60%. Глава ЦИКа добавила, что ранее прошла встреча с представителями движения «Голос», которые рассказали о многочисленных нарушениях в ходе подсчета голосов. Однако, по словам Памфиловой, наблюдатели передали конкретный материал только по восьми участкам, а по остальным «только предположения».

Комментарии

18

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a_buvgrobu 26 декабря 2018 | 17:07

Звучит, как брошенное вором "в утешение" им же обворованному:
Дв тебя завтра всё равно бы обокрали, как пить дать..

zapadnay 26 декабря 2018 | 17:11

a_buvgrobu
А что будет говорить эта Памфилова через несколько лет? Ведь рано или поздно наступят другие времена.

danko1 26 декабря 2018 | 17:15

zapadnay: Никакие фальсификации не могут повлиять на выборы, которых нет.
Даже недопуск до повторных выборов победителя в первых.
Предела наглости и преступности у Кремля нет. А Эллочка их поддержит.

kottigr1 26 декабря 2018 | 17:20

zapadnay: Давно уже пора россиянам послать самозванца Путина вместе с его фальшивыми выборами на три буквы...

lion64__4 26 декабря 2018 | 17:08

По предыдущим выборам были вообще все реальные результаты, а также выявлены все фальсификации едросов. Но результаты отменили. Сейчас опять едросы сфальсифицировали.

archibald_dandy_esquire 26 декабря 2018 | 17:12

По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, у Кожемяко все равно БЫЛО БЫ больше 60%.
у всей едрисни БЫЛО БЫ пуй процентов, если БЫЛО БЫ честное голосование, а не БЫЛО БЫ подтасовок вплоть до исправления подсчёта голосов даже в пресловутых каибах БЫЛО БЫ

если БЫ чуровых и памфиловых НЕ БЫЛО БЫ, а БЫЛ БЫ беспристрастный контроль, то и шестипутинщины НЕ БЫЛО БЫ уже после 2012 года

vladimir1967 26 декабря 2018 | 17:14

Команды из- за стены нет.

sim202_ 26 декабря 2018 | 17:18

И борода ей нагло врать не мешает.

x_signal 26 декабря 2018 | 17:24

Конечно не могут - от главного кандидата ещё до выборов избавились.

kotvik 26 декабря 2018 | 17:26

А вы проверьте все предположения и доложите!

podwodnik 26 декабря 2018 | 17:30

А что у нас с Памфиловой? Она утонула в слезах из-за отмены предыдущих выборов в Приморье. Всплытия уже не будет, Чуров своей репутацией может теперь даже гордиться.

ansata 26 декабря 2018 | 17:34

наблюдатели передали конкретный материал только по восьми участкам, а по остальным «только предположения».
++++++++++++++++++++++++++++++++
Ну-с, дорогие граждане уголовнички, приступим к делу! (с)

oneoretwo 26 декабря 2018 | 17:34

...и где же уголовные дела "только по 8 участкам" ?...

cromwel 26 декабря 2018 | 17:38

Разумеется жульничество и нарушение в нашей выборной системе никак не могут стать поводом отмены результатов выборов. Подумаешь, какая мелочевка. Мы по другому выборы и не проводим!
Кстати, Памфилова, а где посадки?

bor_borg 26 декабря 2018 | 17:42

а как результаты выборов могут повлиять если итоги были известны заранее

sparky 26 декабря 2018 | 17:45

У Эллочки растет пышная чуровская борода.

rash 26 декабря 2018 | 17:46

Когда это нарушения были для избиркома чем-то ... ну скажем нехорошим.

sokol40 26 декабря 2018 | 17:52

ЦИК под контролем Памфиловой - отстой.
Сама контролировать ничего не хочет.
Наблюдатели виноваты!

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