Нарушения на губернаторских выборах в Приморье не могут повлиять на результаты, считают в Центризбиркоме

По словам главы комиссии Эллы Памфиловой, у объявленного победителем выборов Олега Кожемяко, даже если факты подтвердятся, все равно было бы больше 60%. Глава ЦИКа добавила, что ранее прошла встреча с представителями движения «Голос», которые рассказали о многочисленных нарушениях в ходе подсчета голосов. Однако, по словам Памфиловой, наблюдатели передали конкретный материал только по восьми участкам, а по остальным «только предположения».