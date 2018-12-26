Российский МИД осудил удары Израиля по Сирии
Атака произошла накануне вечером, целями стали объекты шиитского движения «Хезболла».
Авиаудары Израиля по Сирии нарушают суверенитет страны и резолюции Совета безопасности ООН. Об этом говорится в комментарии российского МИДа, который цитирует РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что атаки снова были проведены «под прикрытием» гражданских самолетов, направлявшихся в аэропорты Дамаска и Бейрута.
По данным российского Минобороны, удары нанесли шесть самолетов F-16. При этом сирийская ПВО уничтожила 14 из 16 сброшенных авиабомб. Оставшимися снарядами были ранены трое сирийских военнослужащих.
Израильские СМИ приводят другие данные. Как сообщает газета The Times of Israel, в результате атаки погибли трое высокопоставленных членов движения «Хезболла». В этот момент они садились на борт самолета, который должен был лететь в Иран. Кроме того, сообщалось об уничтожении склада иранских ракет неподалеку от Дамаска.
Сирийская сторона заявила, что речь идет о самой масштабной атаке Израиля после инцидента 17 сентября. Тогда во время атаки израильских истребителей сирийская ПВО по ошибке сбила российский самолет Ил-20. Москва возложила ответственность на Израиль.
Комментарии56
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splin2 26 декабря 2018 | 17:05
Захарова, как мать и как женщина, осуждает израильскую военщину)))
danko1 26 декабря 2018 | 17:20
splin2: Как они посмели путинских друзей обидеть?
Только кому интересно уже, что врёт Захарова и кого она по приказу Кремля осуждает?
vor_on 26 декабря 2018 | 17:29
splin2: в Сицилии машиной ̶Г̶Р̶У̶ш̶н̶и̶к̶а̶ "туриста" сбили...щас туда все силы брошены
ivar1964 26 декабря 2018 | 17:07
Осужденнный российским МИДом Израиль снова заправляет самолеты.
kottigr1 26 декабря 2018 | 17:15
ivar1964: Расскажите МИД РФ, что Сирия и Израиль это не в России..
ivar1964 26 декабря 2018 | 17:18
kottigr1: Они будут очень удивлены, поскольку считают Сирию уже своим субъектом. Это заблуждение им еще дорого обходится, а в перспективе обойдется еще дороже. Вернее, не им, а всем россиянам.
dmitry35 26 декабря 2018 | 17:47
ivar1964: "Как заявил представитель Госдепа Роберт Палладино, власти США осуждают нападение на здание МИД Ливии в Триполи....",
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Вашим дружбанам можно осуждать всех и вся. Сильный всегда прав.
dorin1987 26 декабря 2018 | 17:45
kottigr1: А им какая разница - они как раз, как собачки на привязи - тусуются у забора, натягивая поводок и гавкают на всех, кто проходит мимо по своим делам. Как у любого бобика - служба такая.
cite 26 декабря 2018 | 17:07
Израиль мочит террористов, рашка - уйди в сторону и не вякай!
kuchumka 26 декабря 2018 | 17:07
14 из 16 бомб уничтожены, еврейским пилотам от стыда надо сделать харакири. Как не умели воевать так и не научились.
shmuel63 26 декабря 2018 | 17:18
kuchumka: Конашенков оговорился - не 14 из 16 , а 16 из 14. И уничтожили не сирийские ПВО, а аниматоры с Первого канала.
(На самом деле сбили только одну ракету)
kuchumka 26 декабря 2018 | 17:24
shmuel63: есть такая старая русская поговорка: еврею верить-что воду ситом мерить. Поэтому я скорее поверю Конашенкову чем радио Хайфы.
kottigr1 26 декабря 2018 | 17:27
kuchumka: Верить Конашенкову ? А когда он не врал !?
kuchumka 26 декабря 2018 | 17:30
kottigr1: в любом случае он врет меньше чем любой среднестатистический еврей.
vedma2017 26 декабря 2018 | 17:35
kuchumka:
В таком случае путин - еврей на 200%.
Правда, по другим параметрам он под еврея не подходит - они ведь все умные.
kuchumka 26 декабря 2018 | 17:53
vedma2017: да все он подходит, он ведь по маме Шоломов, да и друзья у него сплошь евреи.
tikwa 26 декабря 2018 | 17:41
kuchumka:
Антисемит, лапка? Фашизм пропагандируешь?
kuchumka 26 декабря 2018 | 17:55
tikwa: я против фашизма, поэтому только антисемитизм.
sparky 26 декабря 2018 | 17:51
kuchumka: Ой, емеленский выродок на сайт приполз. Где папаня, поди с похмкла встать не может?
chichanik 26 декабря 2018 | 17:23
kuchumka: Помню, Быков писал:
Но из ста ракет там сбили сто девяносто,
Девяносто не взорвались, а две передали нам.
shmuel63 26 декабря 2018 | 17:07
А сейчас сирийцы попали ракетой С-125 "Печора" в жилой дом в Дамаске, ошибочно приняв его за израильский истребитель
andrewm 26 декабря 2018 | 17:43
shmuel63: F16 прикрывались этим домом?
zor 26 декабря 2018 | 17:56
andrewm: F-16 скрывался в этом доме под именем Чепига 16-кукурзник средней руки
vasya_von_smetankin 26 декабря 2018 | 17:08
Конечно же мы, как истинные православно-православные патриоты, верим исключительно родному отечественному МИДу, да.
И опять ждём в гости, на встречу в Кремле, такой родной и близкий нам ХАМАС.
Ну и невиновную во всех отношениях, братскую Хэзболлу, конечно же.
zztop1960 26 декабря 2018 | 17:10
Может С-400 перекрасить в другой цвет , или дать название каждой батареи , типа имени Кутузова или Матросова , а то что-то толку от них никакого
vladimir1967 26 декабря 2018 | 17:11
А где же хваленые С 400 ? Боевики Асада выучили еще расположение кнопок?
izchulana 26 декабря 2018 | 17:17
Да там не осуждать надо, а по печени бить, причем с разбегу.
arye_11 26 декабря 2018 | 17:23
izchulana:
А не слишком ли сложные задачи ты ставишь?
Ведь первое, что надо будет сделать, чтобы бить - так это оторвать жопу от родного проперженного дивана. А для тебя это весьма нелегко.
izchulana 26 декабря 2018 | 17:33
arye_11: Да, ныне такое время шта жидву на чистую воду выводить некому. Тот же соловушка на вгтрк может сколько угодно показушно опускать пиндостан, но при этом так нежно всегда говорит за израэль. Чувствуется как он его любит. И в этом проблема россии. Это русские императоры со своими родственниками могли воевать отстаивая интересы россии, но не жидва. Иврей иврею не враг. Так што тут ты прав яшка, я бессилен.
arye_11 26 декабря 2018 | 17:40
izchulana:
Я тебе про твою собственную жопу, а ты мне про русских императоров.
Сранные ассоциации.
izchulana 26 декабря 2018 | 17:48
arye_11: А я что, как-то неясно выразился яш? Моя жопа, говорю, бессильна, против междунаррдной паутины обрезышей.
s_vlad 26 декабря 2018 | 17:43
izchulana: ещё один диванный генерал, в зассанных армейских кальсонах, рассуждать изволит ))))
s_prime 26 декабря 2018 | 17:18
Ой вэй!!!! А израильтяне не порвали себе пейсы с расстройства!?)))
brian 26 декабря 2018 | 17:19
Непонятно: речь идёт о ракетах или авиабомбах ?
len56 26 декабря 2018 | 17:19
Российский МИД-достойный ученик геббельса...
Но Израиль будет уничтожать эту заразу.Как и сказал.
Что касается ракет С-300,то самолёт был сбит своими исключительно для поставок новой партии "бесплатной военной помощи",за которую начальники в золотых фуражках получили пару-тройку чемоданов зелёных...Теперь дети,внуки жёны этих начальников пожизненно обеспечены для не хилой жизни за бугром...А ватное быдло рассуждает о какой-то другой-высокой цели...Боже,какие дебилы в мухосранске!
kunst54 26 декабря 2018 | 17:19
Только Россия имеет право бомбить Сирию.
dr_nemos 26 декабря 2018 | 17:21
Удар по террористам хезболлы - реальная война с терроризмом. Остальное - ахинея путинского мид, к которой уже все привыкли и не обращают внимания.
samsmith 26 декабря 2018 | 17:25
dr_nemos: Тема поднадоела,весь день уже.Что,нельзя на другой континент мысленно перескочить?
kuchumka 26 декабря 2018 | 17:26
dr_nemos: хезболла не террористы, а повстанцы-борцы с оккупантами.
alex949 26 декабря 2018 | 17:23
26 декабря Минобороны России по поручению президента Владимира Путина провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Глава государства лично дал команду приступить к испытаниям комплекса.
По словам российского лидера, система «Авангард» поступит на вооружение армии в 2019 году.
doktortier 26 декабря 2018 | 17:23
Какое дело русским до Сирии и Ирана.?
Лучше обустраивайте жизнь у себя
podwodnik 26 декабря 2018 | 17:24
Израиль стреляет по Сирии стараясь уничтожить ракеты из Ирана, а Россия возмущается. Там ещё в Южной Америке граждане дружественного нам государства подтираются банановой кожурой в связи с дефицитом туалетной бумаги. Надо бы запостить ещё одно возмущение от лица МИД РФ.
sergey_volkov 26 декабря 2018 | 17:25
На видео показали как ракета самоуничтожилась в небе, потому что цель не нашла. И это называется сбили израильскую ракету. Видео для пенсионеров. Смотрите как взрываются ваши пенсии красиво.
pna 26 декабря 2018 | 17:30
sergey_volkov: Хорошие ракеты. Не летят абы куда. А самоуничтожаются в случае потери цели.
brian 26 декабря 2018 | 17:25
Сирийским ПВО следует сбивать израильские самолёты до того, как они начнут атаку.
dvdd 26 декабря 2018 | 17:28
brian: и почему они этого не делают? Не говори, что щадят
chichanik 26 декабря 2018 | 17:30
brian: хотеть не значит мочь
ura_123 26 декабря 2018 | 17:30
brian: Да ты шо!А чем их сбивать,из рогатки?
Кстати,не помнишь как намедни сирийские ПВО,российской ракетой из российского комплекса довольно таки точно поразили российский самолёт-разведчик?
brian 26 декабря 2018 | 17:50
ura_123: Конечно помню. Еврейское командование ( "партнеры", мать их ! ) навешали нашим военным на уши фейковой инфы, а еврейский пилот, сволочь, вышел на атаку в другом месте намеренно прикрывшись российским самолётом.
tatarus 26 декабря 2018 | 17:26
А молодцы! И России улыбаются, и арабов мочат. И ещё в каждом нашем магазине их овощи, в аптеках их лекарства, и лечиться и отдыхать наши к ним едут. И это в окружении злобных дикарей!. респект и уважуха.
chimp2013 26 декабря 2018 | 17:29
Большинство порядочных стран считает Хизбаллу террористической организацией, а Иран спонсорам террора. Так что все по закону. А вот Россия наступает на теже грабли, что и в 30 годах - дружила с Германией.
Ну ничего, как и тогда Америка России поможет, если что....
beobachter 26 декабря 2018 | 17:38
Израильские F-16 это не малайзийский Боинг над Донбасом. Поэтому у сирийцев не получается их сбивать даже с примнением российских С-300,
Что касается опасности для гражданских самолётов, уберите из Сирии Иран и ХЕЗБАЛЛУ, и никакой опасности не будет.....
tiridas 26 декабря 2018 | 17:54
beobachter: Может не стоило устраивать в Сирии гражданскую войну с целью передачи власти проамериканскому режиму?
kaminas 26 декабря 2018 | 17:38
«Хезболла» считается террористической организацией в США, Великобритании, ........Нидерландах, ......Канаде, Израиле, Австралии........ Египте...... и других цивилизованных странах .
Цель террористической организации «Хезболла» ,уничтожение Израиля .
В Израиле каждый старик это ВЕТЕРАН ВОВ .
Акбар ..... повсеместно ,как правило поддерживало фашистский режим Гитлера .
Поэтому Российский МИД осудил удары Израиля по Сирии ?
Израиль не будет ,по просьбе МИДА России , сидеть и ждать ,когда друзья России, террористы Хезболла , будут обстреливать Израиль .
Даже ,если этого будет хотеть лично товарищ Захарова .
Даже если Захарова и весь МИД радуется ,когда террористы хезболла убивают евреев . Цель террористов хезболла убивать евреев .
Захаровой это нравится ,может и Лаврову нравится ,но вот Израилю и его Народу не нравится когда их убивают террористы хезболла .
Россия спятила окончательно своей дружбой с террористами . Скажи Россия кто твои друзья и тебе скажут ,кто ты .
trans 26 декабря 2018 | 17:50
Путирасты про международное право вспомнили, уроды.
don_ballon 26 декабря 2018 | 17:56
Как здорово, что израильтяне на всхлипы МИД РФ могут иронично усмехнуться и продолжить ...башить исламистов! За всех нас, ребята! Мочите сук!