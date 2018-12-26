Российский МИД осудил удары Израиля по Сирии

Атака произошла накануне вечером, целями стали объекты шиитского движения «Хезболла».

Авиаудары Израиля по Сирии нарушают суверенитет страны и резолюции Совета безопасности ООН. Об этом говорится в комментарии российского МИДа, который цитирует РИА Новости. В ведомстве подчеркнули, что атаки снова были проведены «под прикрытием» гражданских самолетов, направлявшихся в аэропорты Дамаска и Бейрута.

По данным российского Минобороны, удары нанесли шесть самолетов F-16. При этом сирийская ПВО уничтожила 14 из 16 сброшенных авиабомб. Оставшимися снарядами были ранены трое сирийских военнослужащих.

Израильские СМИ приводят другие данные. Как сообщает газета The Times of Israel, в результате атаки погибли трое высокопоставленных членов движения «Хезболла». В этот момент они садились на борт самолета, который должен был лететь в Иран. Кроме того, сообщалось об уничтожении склада иранских ракет неподалеку от Дамаска.

Сирийская сторона заявила, что речь идет о самой масштабной атаке Израиля после инцидента 17 сентября. Тогда во время атаки израильских истребителей сирийская ПВО по ошибке сбила российский самолет Ил-20. Москва возложила ответственность на Израиль.