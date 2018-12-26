Власти Украины не пустили в страну за время военного положения почти 1650 россиян
Власти Украины не пустили в страну за время военного положения почти 1650 россиян. Только за последние сутки во въезде отказали 89 гражданам соседнего государства, — сказали «Интерфаксу» в Госпогранслужбе Украины.
Военное положение было введено в 10 областях страны месяц назад. Поводом стал конфликт в Керченском проливе и задержание украинских моряков и кораблей российскими пограничниками. Срок действия военного положения истек больше часа назад.
Комментарии17
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ura_123 26 декабря 2018 | 16:37
Осталось выловить тех кто так или иначе просачивается на Донбасс в ОРДЛО,что бы сержанту Агееву было не очень скучно)))
danko_wudra 26 декабря 2018 | 16:38
ura_123: Пётром порошенко.
timbuktu 26 декабря 2018 | 16:43
danko_wudra: скучно вам тут без данки?
хотя,я смотрю,вы ей изменяете с чужими украинскими дядьками(смайлик возмущения вашей бездуховностью)
olegleon 26 декабря 2018 | 16:45
ura_123: что ты тут несёшь? военное положение и отменили, т.к. теперь ни одного врага нет. все войска страны-агрессора разбиты и бежали. Керченский пролив освобождён лично Петром Порошенко
ura_123 26 декабря 2018 | 16:50
olegleon: Да ты шо! Сам придумал или с интернетов скачал,торрентом???
parasuk_ 26 декабря 2018 | 16:54
olegleon: окраина это уникальная страна. Служащие в ее самой эффективной армии становятся военнопленными без военных действий и требуют переводчика, хоть сами на своем тарабарском наречии не очень хорошо говорят
sisyin_gandonich 26 декабря 2018 | 17:23
ura_123: Тебя и ловить не надо, зайдём к тебе в хатёнку, поставим тебя раком и отпердолим. Но тебе это не страшно, для вас пидаров страшно когда вас пердолят всю ночь без смазки. Так что готовься на без смазки!
timbuktu 26 декабря 2018 | 16:41
российский телевизор предупреждал же их,что там рулят фашисты,а они не верили
хорошо ещё.,что их не расстреляли - видимо.фашисты попались недофашисты
unprejudiced 26 декабря 2018 | 16:45
Корреспондент влиятельного издания The Times побывал в одном из оккупированных Украиной районов Донбасса под Мариуполем, где пообщался с чеченскими боевиками, воюющими на стороне Киева.
Некоторые из них не стесняются говорить, что прошли подготовку в лагерях ИГИЛ* в Сирии и Ираке (см. скрин ниже), что ещё раз подтверждает — на стороне Киева воюют самые настоящие террористы.
Британское издание отмечает, что бок о бок с ВСУ в настоящее время воюют два чеченских батальона: батальон им. шейха Мансура, которым руководит «седобородый боец» (цитата по The Times — прим. РВ) Муслим Чеберлоевский и батальон им. Джохара Дудаева, в котором заправляет муж убитой на Украине одесской «чеченки» Амины Окуевой Адам Осмаев.
Зато как мы видим укропостан мало того что стала нацистским государством, еще и террористов у себя пригревает, хотя во всем мире таких вот боевиков судят
blahovdav 26 декабря 2018 | 17:02
unprejudiced: Корреспондент влиятельного издания The Times побывал в одном из оккупированных Украиной районов Донбасса под Мариуполем, \\\\ Путлеровская твареподобная свинья совсем охренела?? Как таким дебилам, как ты, прапор еще помои дает?? Расскажи ка мне поподробнее, какие это территории оккупировалиукраинцы под Мариуполем?? Твою голову собственная моча не оккупировала??
unprejudiced 26 декабря 2018 | 17:49
blahovdav: Карту Новороссии видели? Вот по ней Мариуполь окупирован украинским оккупантами агрессорами. А по поводу нацистов, примеров в интернете полно, это и шевроны с нацистской символикой на украинских солдатах, это и целый украинский бывший консул в Германии и еще множество примеров
blahovdav 26 декабря 2018 | 17:05
unprejudiced: Зато как мы видим укропостан мало того что стала нацистским государством\\\ Нацистским?? Это как?? Рашка стала страной каннибалов. Или можешь опровергнуть это после новостей о кубанских людоедах? Нее, пригожин гляжу совсем экономит, набирая клинических идиотов в тролячьи ряды...
parasuk_ 26 декабря 2018 | 16:45
Недотыкомки с окраины боятся, что любознательные российские туристы у них оставшиеся военные корабли отберут :)
testmeter 26 декабря 2018 | 17:00
parasuk_: Российские нищеброды прутся в Украину на заработки
ykpo_typucto 26 декабря 2018 | 16:49
Перепись дураков произошла...
svoi216 26 декабря 2018 | 17:07
А чего они забыли в Украине? Она же вот -вот развалится и можно погибнуть под обломками.
sisyin_gandonich 26 декабря 2018 | 17:18
Сцут каклосранцы, сцут!!!!! Скоро Россия Каклосраину поставит раком и будет пердолить пока она кони не двинет)))))))