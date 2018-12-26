Власти Украины не пустили в страну за время военного положения почти 1650 россиян. Только за последние сутки во въезде отказали 89 гражданам соседнего государства, — сказали «Интерфаксу» в Госпогранслужбе Украины.

Военное положение было введено в 10 областях страны месяц назад. Поводом стал конфликт в Керченском проливе и задержание украинских моряков и кораблей российскими пограничниками. Срок действия военного положения истек больше часа назад.