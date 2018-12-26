Турист из России погиб в ДТП на Сицилии
По словам российских дипломатов, его сбила машина во время прогулки. Как добавляет издание РБК, за рулем автомобиля сидел 90-летний местный житель. Поскольку трагедия произошла между католическим Рождеством и Новым годом, процедура транспортировки тела на родину займет некоторое время, – добавили в дипмиссии.
Комментарии1
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lion64__4 26 декабря 2018 | 17:17
Формулировать текст надо ясно. Можно подумать, что машина была на прогулке и сбила туриста.