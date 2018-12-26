Турист из России погиб в ДТП на Сицилии

По словам российских дипломатов, его сбила машина во время прогулки. Как добавляет издание РБК, за рулем автомобиля сидел 90-летний местный житель. Поскольку трагедия произошла между католическим Рождеством и Новым годом, процедура транспортировки тела на родину займет некоторое время, – добавили в дипмиссии.