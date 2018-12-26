Уральская чиновница, которая говорила, что государство не просило рожать, все-таки уходит в отставку
Ольга Глацких написала заявление. До 9-го февраля она будет находиться в оплачиваемом отпуске, а после покинет пост главы департамента по делам молодежи в правительстве Свердловской области. Сама чиновница говорит, что собирается и дальше приносить пользу молодежи.
Скандал разгорелся в начале ноября, когда было опубликовано видео выступления Глацких на одной из встреч, где она говорила молодым людям, что государство им ничего не должно. Региональные власти начали проверку, после которой решения о ее увольнении принято не было.
Комментарии9
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perestarok 26 декабря 2018 | 16:41
"Уральская чиновница, которая говорила, что государство не просило рожать, все-таки уходит в отставку"
Скоро должен появиться ещё более умный чиновник, который скажет, что граждан России никто не просил рождаться и жить.
a_buvgrobu 26 декабря 2018 | 16:42
Она должна была сказать молодёжи, что не надо учиться, напрягаться по поводу образования и думать, где и кем ты будешь потом работать, в каком жилье жить - за тебя всё сделает государство! Но почему то сказала, что государство ничего этого само делать не будет. Вот тут всех и прорвало.
vasyakirin 26 декабря 2018 | 16:42
А чо, по статье за не соответствие и утрату доверия уволить нельзя?
bondarenkovg 26 декабря 2018 | 16:45
И где теперь всплывёт, которое не тонет?
post_v 26 декабря 2018 | 17:07
bondarenkovg:
....где теперь всплывёт, которое не тонет?
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или в благотворительном фонде у подруги по команде
или пойдет с горя в депутаты Госдумы
neyexo 26 декабря 2018 | 16:51
Возьмут на другую должность, но лучше бы ей не цепляться.
Спортсменка, заработает за границей кучу денег.
cite 26 декабря 2018 | 16:51
Глацких больше нет, но дело ее живет!))
dsa_dsf 26 декабря 2018 | 16:56
"Сама чиновница говорит, что собирается и дальше приносить пользу молодежи." - с нетерпеньем ждем Олю в селе Пердяево, в качестве учителя физкультуры.
podwodnik 26 декабря 2018 | 17:09
Надеюсь заводить ребёнка она будет с разрешения государства. Желаю ей счастья.