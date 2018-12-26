"Уральская чиновница, которая говорила, что государство не просило рожать, все-таки уходит в отставку"

Ольга Глацких написала заявление. До 9-го февраля она будет находиться в оплачиваемом отпуске, а после покинет пост главы департамента по делам молодежи в правительстве Свердловской области. Сама чиновница говорит, что собирается и дальше приносить пользу молодежи.

Скандал разгорелся в начале ноября, когда было опубликовано видео выступления Глацких на одной из встреч, где она говорила молодым людям, что государство им ничего не должно. Региональные власти начали проверку, после которой решения о ее увольнении принято не было.