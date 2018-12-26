Бывший вице-губернатор Петербурга Игорь Албин написал заявление об уходе еще два месяца назад
Об этом он рассказал «Эху Петербурга» сегодня, когда стало известно об увольнении Албина и другого вице-губернатора, Михаила Мокрецова. О причинах своего решения он говорить не стал и добавил, что просто пришло время.
Между тем, в своем Фейсбуке Албин попросил временно исполняющего обязанности губернатора Александра Беглова «воздержаться от плевков в спину уходящим» через координируемые СМИ.
На прошлой неделе на Албина пожаловались во время пресс-конференции президента Владимира Путина. Активистка из Санкт-Петербурга обвинила вице-губернатора в том, что он вводил в эксплуатацию недостроенные дома.
Комментарии2
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oneoretwo 26 декабря 2018 | 16:55
..."увольнение по собственному" - достаефский - майами - концы в воду - рыбалка с пехтингами - жизнь удалась....
sarbus 26 декабря 2018 | 17:08
Доставляют эти увольнения задним числом! Чувак уже полгода,как уволен - ан нет,таскается,сволочь на работу,пакостит!!!