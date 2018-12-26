Российский МИД обвиняет Израиль в нарушении суверенитета Сирии

В Москве озабочены в связи с новыми авиаударами израильских ВВС по арабской республике. Минобороны России сегодня подтвердило, что шесть самолетов Ф-16 атаковали цели в районе Дамаска. При этом они поставили под угрозу два гражданских самолета. Российские военные утверждают, что из 16-ти управляемых бомб ПВО Сирии сбило 14.

В свою очередь газета The Times of Israel пишет, что в результате ударов были уничтожены трое высокопоставленных членов ливанского движения «Хезболла».