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16:30, 26 декабря 2018

Российский МИД обвиняет Израиль в нарушении суверенитета Сирии

В Москве озабочены в связи с новыми авиаударами израильских ВВС по арабской республике. Минобороны России сегодня подтвердило, что шесть самолетов Ф-16 атаковали цели в районе Дамаска. При этом они поставили под угрозу два гражданских самолета. Российские военные утверждают, что из 16-ти управляемых бомб ПВО Сирии сбило 14.

В свою очередь газета The Times of Israel пишет, что в результате ударов были уничтожены трое высокопоставленных членов ливанского движения «Хезболла».

Комментарии

50

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kreamssdick 26 декабря 2018 | 16:35

Манькя вприсядку пляшет?

papadima 26 декабря 2018 | 16:39

А где же пресловутые и разрекламированные С-400? Видать на израильтян они не действуют...

arye_11 26 декабря 2018 | 16:46

papadima:
Савушкинская бригада в шоке, не знает, что писать по причине отсутствия новых, внятных методичек.
Еще по вчерашний день в силе была установка - "Израильские самолеты не бьют по Сирии, так как бояться несокрушимой мощи российских систем С-300-400".
Сегодня уже бьют и бьют очень больно.
И что писать теперь?
Если осуждать "израильскую военщину", то это значит автоматически позорить родную, российскую оборонку и лучшие в мире системы С-300-400.

oo0oo 26 декабря 2018 | 16:49

Пожалуй, пришло время для сирийцев сбивать не ракеты, а собственно самолеты агрессора. Не вижу ничего страшного, если будут нанесены удары и по израильским базам, где эти самолеты базируются. Правильно, прокладки?)

blahovdav 26 декабря 2018 | 16:54

oo0oo: Правильно, прокладки?)\\\ Свинопут ничего не попутал?? Неоднократно рассказывал тупорылой ватне, что портянка-это ПРОКЛАДКА между немытой ногой и кирзачем... Понял, прокладка? А по поводу сбивать...Уже пробовали, сколько еще гражданских уферачите?

ts 26 декабря 2018 | 16:59

Израильская военщина давно нарывается...

kottigr1 26 декабря 2018 | 17:02

oo0oo: Пожалуй, пришло время для сирийцев сбивать не ракеты, а собственно самолеты агрессора.
-----------------------------------------------------------------
Так они уже ИЛ-20 сбили.. Что, мало ?

rogerrabbit 26 декабря 2018 | 16:54

arye_11: И что писать теперь?

когда непонятно, что писать, обычно пишут "бравые сирийские силы ПВО сбили все запущенные крылатые ракеты, все сброшенные бомбы и все выпущенные снаряды"

seryj_wolk 26 декабря 2018 | 16:59

rogerrabbit: Озабоченность является перманентным состоянием рфских мидаков. Эта озабоченность изгоев всеми игнорируется!

splin2 26 декабря 2018 | 16:59

rogerrabbit: озабочены

Он сегодня очень-очень сексуально озабочен)))

sensei54 26 декабря 2018 | 16:57

arye_11: Мне кажется, то, что "утвердительно" сбило 14 УАБ, по факту чуть не сбило гражданский борт. Вот и заверещали, на всякий случай.

izchulana 26 декабря 2018 | 16:57

arye_11: Ты напрасно иронизируешь, яшка, мы то знаем не будь под боком пиндосов, за чью спину вы прячитесь, вас арабы на куски порвали бы. Дешевки.

samsmith 26 декабря 2018 | 17:02

izchulana:Арабы таких как ты не ценят,всё равно расходный материал

arye_11 26 декабря 2018 | 17:07

izchulana:
Мы то знаем...
______________________________________________
Если Машка-Растеряшка озабочена "создавшимся положением", то мы озабочены твоей осведомленностью.
Ты этого знать не мог и знать не должен был.
Но ты это знаешь и тем самым создал большую проблему. И эту проблему надо оперативно решать.
Бойся!!! У нас длинные руки.

izchulana 26 декабря 2018 | 17:11

arye_11: Верю. И по локоть в крови.

ayelet 26 декабря 2018 | 17:37

А тебе и радость и других радостей в твоей убогой жизни не будет

ayelet 26 декабря 2018 | 17:39

izchulana: А тебе и радость и других радостей в твоей убогой жизни не будет

novyrusich 26 декабря 2018 | 16:46

papadima: Мид России как обычно нагло врет.
Никаких угроз гражданским самолетам и близко не было.
---

По данным сайта FlightStats, вечером 25 декабря в международном аэропорту Дамаска совершили посадку два гражданских самолета: W5 142 Mahan Air (из Тегерана) – в 21:00, 6Q 542 Cham Wings Airlines (из Басры) – в 22:45.

Судя по имеющейся информации, удары по целям к западу и к северу от Дамаска были нанесены между 21:30 и 22:00.

О каких двух пассажирских самолетах заявляет МИД РФ, неясно.

izchulana 26 декабря 2018 | 16:52

novyrusich: Знаем мы вашу информацию яшка, тама жидовичи все пишут.

novyrusich 26 декабря 2018 | 16:59

izchulana: опять ты обосралась, подруга.
Подмойся.
сайт FlightStats английский, но в общем уже и международный

samsmith 26 декабря 2018 | 17:04

izchulana:Так евреев называют только пидарасы

splin2 26 декабря 2018 | 17:03

novyrusich: пассажирские самолеты летают постоянно 24/7, и что прикажет МИД РФ делать?

arabtom 26 декабря 2018 | 16:54

papadima: Там же, где Су-57, Армата, Сармат, ракета на ядерном двигателе и все остальное - в мультиках Федеральному Собранию)))

calorad 26 декабря 2018 | 16:57

papadima: Пишите как Гуня, Папе Римскому жалобу.

alger 26 декабря 2018 | 17:00

papadima: так на половине самолетов и ракет израильская авионика.
- Мойша это ты
- я
- ну тогда привет Саре

zztop1960 26 декабря 2018 | 17:06

papadima: Вот за С-400 Россия и обиделась на Израиль. Кто же теперь их покупать будет ? Турция , наверное , чешет репу. Нафиг такие ПВО , не имеющие аналогов в мире ?

ura_123 26 декабря 2018 | 16:35

Российский МИД каким боком к отношению Сирии и Израиля???

cattt 26 декабря 2018 | 16:41

ura_123: Москва обвиняет, а как сама херачила, так можно!!!

ura_123 26 декабря 2018 | 16:45

cattt: Мало того,москалики Хезболлу отмазывают)))

hiryrg 26 декабря 2018 | 16:35

Когда нибудь это безобразие в Сирии закончится? Или не закончится никогда?

kreamssdick 26 декабря 2018 | 16:43

hiryrg: там воюют 8000 лет, в тех краях

alex_sionist 26 декабря 2018 | 16:36

Машу на сцену пожалуйста. Ждем чечотки и рассказов о израильской военщине и бедных сирийских детях.

olegleon 26 декабря 2018 | 16:41

alex_sionist: да каких детях, если ни по кому так и не попали.

dzanipolo 26 декабря 2018 | 17:02

alex_sionist:
Нам вполне достаточно информации, что "трое высокопоставленных членов" уничтожены на чужой территории с помощью более десятка "управляемых бомб".

vorthyn 26 декабря 2018 | 16:41

А что делают самолеты РФ в Сирии? При чем тут РФ?

secondvenmud 26 декабря 2018 | 16:43

А какое дело МИДу РФ до суверенитета Сирии???

platonnekafrin 26 декабря 2018 | 16:44

Я бы советовал использовать возможность по полной: Объявить Израилю войну и тут же сдаться. Очень много плюсов в таком манёвре.

alger 26 декабря 2018 | 16:55

platonnekafrin: идея неплохая, но.....
как утверждают всякие прохановцы в 17 уже сдавались и нехрена не получилось
осталось только отменить понедельники

vasily_k 26 декабря 2018 | 16:50

Маша может даже встать в одиночном пикете... у С400

izchulana 26 декабря 2018 | 16:50

Сначала распоясали жидву а теперь обвиняют. А вот если бы дали разок по кипе, но нельзя... снова будут кричать что обижають святой народ и как водится припишут еще 6 миллионов.

blahovdav 26 декабря 2018 | 16:58

izchulana: Сначала распоясали жидву а теперь обвиняют\\\ Ага, и теперь она получает лярдные подряды на строительства крымского моста, питерской инфраструктуры?? Или это правильные, так как свои? А, фашистик??

oneoretwo 26 декабря 2018 | 16:52

...на пол ставки за сирийский мид пашете, болезныя ?...

olexa30 26 декабря 2018 | 16:55

Так оказывается Сирия это республика.

vasya_von_smetankin 26 декабря 2018 | 17:00

Петров и Боширов негодуют!

svoi216 26 декабря 2018 | 17:02

Сирийский МИД помалкивает а Российскому какое дело до суверенитета Сирии?

karachun 26 декабря 2018 | 17:04

Марусю в студию!

kuchumka 26 декабря 2018 | 17:10

Хватит обвинять, надо потравить оккупантское государство Израиль сибирской язвой, ну или подарить Хамасу бочку Новичка, пусть им дверные ручки в Хайфе мажут)

nitinol 26 декабря 2018 | 17:26

kuchumka 17:10:
///Хватит обвинять, надо потравить оккупантское государство Израиль сибирской язвой, ну или подарить Хамасу бочку Новичка, пусть им дверные ручки в Хайфе мажут)///

Где вас (мн.число) только, таких головоногих, Пригожин набирает? В одном предложении ты сдал Россию по полной. Утверждаешь, что в РФ таки есть и производятся в огромных количествах запрещённое бактериологическое оружие в виде сибирской язвы и химическое оружие в массовых количествах в виде Новичка. Да и ещё на лицо призывы угробить массу людей.

kuchumka 26 декабря 2018 | 17:28

nitinol: я про людей не говорил, а химического оружия у нас на складах лет на тысячу хватит, да и производство его налалить нет никаких проблем.

mikr 26 декабря 2018 | 17:14

Россию не предпринимает решительных действий потому что ее вполне устраивает данная ситуация. Да, израильтяне позволяют себе лишнего и нарушают нормы приличия. Зато Россия получает отличную возможность изучить тактику и стратегию израильской авиации с применением самых современных западных технологий, что является важнейшим элементом ведения боевых действий. Рано или поздно израильтяне заплатят сполна за свои проделки. Но сначала они поделятся своими секретами (особенно по поводу хваленых "невидимок") и дадут возможность настроить на них российские радары. А уж потом их начнут сбивать пачками.

ПС. Кстати, Израиль - маленькая страна, и любая израильская авиабаза легко накрывается Искандерами с территории Сирии. А "Праща Давида", как оказалось, не обеспечивает защиты территории Израиля даже от палестинских газовых баллонов. Но это так, к слову пришлось...

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