Большинство торговых центров Москвы не прошли проверку на прозрачность

К такому выводы пришли в «Transparency International – Россия», проведя исследование после трагедии в Кемерово.

Индекс, составленный «Transparency International – Россия», включил в себя 65 самых посещаемых торговых центров Москвы. Каждый торговый центр получил оценку по десятибалльной шкале, однако ни одни из них не набрал более 6 баллов. Рейтинг составлялся на основе анализа двух основных параметров: информационной открытости и прозрачности структуры собственности. Как поясняют в организации, поскольку за недочеты пожарной безопасности отвечает собственник, чтобы избежать бремени ответственности и трат на безопасность, собственники создают фирмы-однодневки и используют оффшоры, из-за чего доказать их связь с торговым центром крайне сложно. Как выяснили в «Трансперенси», в большинстве случаев с помощью открытых источников невозможно определить собственника земли и здания, а также конечного бенефициара. Кроме того, как правило, на сайтах торговых центрах не размещены необходимые сведения, например, о проверках МЧС или картах эвакуации. Да и сами сайты есть далеко не у всех.

Вопросы безопасности торговых центров оказались в центре внимания общественности после трагедии в Кемерово. В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня», произошедшем в марте этого года, погибли 60 человек.