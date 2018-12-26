Сразу два вице-губернатора Санкт-Петербурга, Игорь Албин и Михаил Мокрецов, ушли в отставку
Сразу два вице-губернатора Санкт-Петербурга, Игорь Албин и Михаил Мокрецов, ушли в отставку. Албин в городском правительстве отвечал за строительство, Мокрецов курировал финансовое развитие.
Если отставка Мокрецова была ожидаемой, то уход с должности Игоря Албина стал неожиданностью. Однако, как выяснилось, заявление об увольнении он подал еще два месяца назад. Об этом «Эху» сказал сам Игорь Албин.
В конце прошлой недели на пресс-конференции Путина, на Албина пожаловалась активистка движения обманутых дольщиков Алла Андреева. По ее словам, вице-губернатор вводил в эксплуатацию недостроенные дома.
Между тем, отставка вице-губернатора Игоря Албина не связана с критикой в его адрес во время пресс-конференции Путина, — об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Это вопрос исключительно мэрии Санкт-Петербурга, — сказал Песков.
Комментарии3
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alex1890 26 декабря 2018 | 16:06
А могли бы уйти нецелыми...
idaforever 26 декабря 2018 | 16:06
свято место пусть не бывает - придут "более лучшие"
kreamssdick 26 декабря 2018 | 16:11
Запалились на интиме, как чепыги?