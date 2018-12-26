Госдума уже в следующем году может запретить иностранцам работать в такси
Законопроект о такси, который прошел первое чтение в Думе, может быть дополнен запретом на вождение людям без российского гражданства, — сообщает «Интерфакс».
Окончательные поправки законопроекта перед вторым чтением будут представлены до 11 января.
Комментарии6
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pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 26 декабря 2018 | 15:46
Давно пора - своих шоферов безработных и более квалифицированных хватает.
neyexo 26 декабря 2018 | 16:01
pretendent_2012:
они уже все граждане
neyexo 26 декабря 2018 | 16:04
pretendent_2012:
не навечно, конечно, до первого происшествия, когда выяснится, что получили они его неправильно
sasass 26 декабря 2018 | 15:56
Систему "Такси "решили угробить - она более приличнее стала работать ,а вот самолеты водить могут - тут запретить уже не могут...
putin_itogy 26 декабря 2018 | 16:01
ДАВНО ПОРА!!!!
Не дай бог, вы не проведёте это..
polsan 26 декабря 2018 | 16:04
Можно было бы понять, если бы с нового года запретили работать таксистами лиц не имеющих российских прав на управления автотранспортом или лицензии позволяющей работать в данной сфере. Но при чём тут гражданство??