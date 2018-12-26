Защита Хаски обжалует арест музыканта в вышестоящих инстанциях, а также в ЕСПЧ
Защита рэпера Хаски обжалует арест музыканта в вышестоящих инстанциях, а также в ЕСПЧ. Об этом МБХ-Медиа сообщил адвокат Алексей Аванесян. «Мы считаем это решение незаконным, привлечение музыканта к ответственности за мелкое хулиганство это лишь повод сорвать концерт», — сказал адвокат.
Сегодня Краснодарский краевой суд признал законным решение районного суда об аресте рэпера на 12 суток.
Комментарии2
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sasass 26 декабря 2018 | 16:15
Первый канал ТВ тоже протестует против ареста и прессования народных певцов - в программе "Три аккорда " от 23 .12 .18 показали номера номера , как исполнителей сажали в клетки и обвязывали смирительными рубашками и полицейские затыкали рты с протоколами ареста и препятствовали пению ....))))
a_buvgrobu 26 декабря 2018 | 16:16
Любая инфоповод, как говаривал один хитрый татарин, - это «халявная засветка»