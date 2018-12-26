Защита Хаски обжалует арест музыканта в вышестоящих инстанциях, а также в  ЕСПЧ

Защита рэпера Хаски обжалует арест музыканта в вышестоящих инстанциях, а также в ЕСПЧ. Об этом МБХ-Медиа сообщил адвокат Алексей Аванесян. «Мы считаем это решение незаконным, привлечение музыканта к ответственности за мелкое хулиганство это лишь повод сорвать концерт», — сказал адвокат.

Сегодня Краснодарский краевой суд признал законным решение районного суда об аресте рэпера на 12 суток.