"Госпредприятиям разрешили выращивать наркосодержащие растения для изготовления лекарств"

Правительство одобрило законопроект, который позволит госпредприятиям выращивать наркосодержащие растения для изготовления лекарств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова. По его словам, это позволит почти полностью заменить закупаемый за рубежом продукт для изготовления лекарств.

Для выращивания наркотических растений понадобится 100 гектаров земли, перерабатывать их будут на предприятиях в Брянской области.