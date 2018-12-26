Госпредприятиям разрешили выращивать наркосодержащие растения для изготовления лекарств
Правительство одобрило законопроект, который позволит госпредприятиям выращивать наркосодержащие растения для изготовления лекарств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Минпромторга Дениса Мантурова. По его словам, это позволит почти полностью заменить закупаемый за рубежом продукт для изготовления лекарств.
Для выращивания наркотических растений понадобится 100 гектаров земли, перерабатывать их будут на предприятиях в Брянской области.
Комментарии10
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pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 26 декабря 2018 | 15:44
Давно пора, а не тратиться на импортные.
gordy 26 декабря 2018 | 15:52
"Госпредприятиям разрешили выращивать наркосодержащие растения для изготовления лекарств"
Не пропадёт ни капли?
graeshoppe 26 декабря 2018 | 16:00
pretendent_2012: Верно мыслишь, старичок! Ибо нефиг президентские борты за очередной замечательной партией наркоты пулять. Дюже накладно становится, да, к тому ж, во все дыры засветиться успели и верных барыг посдавали.
Вот терь маки-то засияют на подоконничках МИДа и прочих предприятий! Прям глаз радуется, душа смеётся! Правда, дед?)
alehan22747 26 декабря 2018 | 16:17
Точно, зачем лаврову и патрушеву возить кокс из Аргентины? Вот оно импорто-замещение!
ramen 26 декабря 2018 | 15:51
Где 100 гектаров Марь Иванны, там и четыреста...
ivfn 26 декабря 2018 | 16:05
ramen:
Дояркам не покупать же молоко в магазине. Кстати ,в нашей деревне Кузякино можно с гектар посадить.
s_vlad 26 декабря 2018 | 16:22
ramen: Мари Хуановны ))
alger 26 декабря 2018 | 16:07
так вот в чем "план" Путина
s_vlad 26 декабря 2018 | 16:18
А что им остаётся то, Аргентину прикрыли ...
Сами будут коку выращивать )))
ugas 26 декабря 2018 | 16:21
Посольства уже не справляются? Или понадобились бОльшие объемы?