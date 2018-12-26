Министерство обороны России заявило об угрозе гражданским самолетам из-за авиаудара по Сирии
Удары израильской авиации произошли в тот момент, когда на посадку в аэропортах Дамаска и Бейрута заходили гражданские лайнеры.
В ведомстве отметили, что эти самолеты не принадлежали российским авиакомпаниям. Чтобы их не задеть, сирийские военные ограничили применение средств ПВО.
Сирия сообщила об уничтожении цели в небе над Дамаском минувшей ночью. Ими оказались ракеты, запущенные Израилем над территорией Ливана. В Дамаске говорят, что в результате атаки пострадали несколько военнослужащих.
Комментарии34
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pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 26 декабря 2018 | 15:43
Пора вводить санкции против Израиля через СБ ООН.
andrewm 26 декабря 2018 | 15:50
pretendent_2012: Чтобы не задеть - это сильно сказано! Из градов, что ли, зенитчики по самолетам пуляют?
shmuel63 26 декабря 2018 | 15:56
andrewm: Одна из выпущенных сирийских ракет ПВО (типа С-125 “Печора”) попала в жилой дом в Дамаске, но не взорвалась.
leda53 26 декабря 2018 | 16:01
shmuel63: Судя по опубликованному видео, ракета взорвалась до попадания в дом, в дальнейшем было интенсивное горение топлива.
leda53 26 декабря 2018 | 15:56
andrewm: Судя по тому, что ЗРК С-125 "Печора" своей ракетой поразила дом на окраине Дамаска, возможны любые варианты.
olegleon 26 декабря 2018 | 15:58
pretendent_2012: так тебе США и дали принять резолюцию!
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 26 декабря 2018 | 16:17
olegleon: резолюцию!
-
Зато будут вскрыты маски - оскал военщины.
olegleon 26 декабря 2018 | 16:21
pretendent_2012: США итак рекордсмен по вето в одиночку. и всё из-за Израиля. защищает постоянно
novyrusich 26 декабря 2018 | 16:02
pretendent_2012: Удивительным образом израильтяне научилитсь попадать по тем объектам, в которые целятся.
Просто после того как россияне сбили свой самолет в Сирии от такой точности приходишь в изумление.
А сирийцы уничтожили израильские ракеты сувоими ракетами, которые были на складах.
Ведь взрвались же там израильские ракеты. Значит уничтожены.
Что за бред несут российские СМИ. Ведь знают же, что врут.
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В твиттере CNW опубликовано видео, на котором показан один из эпизодов ракетной атаки на сирийские объекты вечером 25 декабря. Судя по комментарию к этому видео, показано, как сирийский зенитно-ракетный комплекс С-125 "Нева" пытается перехватить ракету, но в итоге поражает здание в окрестностях Дамаска.
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Российский сенатор Алексей Пушков заявил после ракетного удара по целям в Сирии, осуществленного вечером 25 декабря, что поставка российских комплексов С-300 резко повысила способность сирийских военных отражать ракетные удары, передает РИА Новости.
Но Дамаск не заявлял о применении С-300 при отражении этой атаки.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 26 декабря 2018 | 16:19
novyrusich: израильтяне
научилитсь попадать по тем объектам, в которые целятся.
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Надеюсь голосованием в СБ ООН оценят.
shmuel63 26 декабря 2018 | 16:05
pretendent_2012: Израиль действует по совету Михал Иваныча: «Еще 50 лет назад ленинградская улица меня научила одному правилу: если драка неизбежна, бить надо первым».
andrewm 26 декабря 2018 | 16:12
shmuel63: Хорошо дерется тот, кто бьет последним!!!
novyrusich 26 декабря 2018 | 16:16
andrewm: Израиль бьет один раз.
Этот удар и первый, и последний.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 26 декабря 2018 | 16:20
shmuel63: Израиль действует по
-
Законам цинизма власти денег системы олигархии капитализма.
alehan22747 26 декабря 2018 | 16:06
pretendent_2012: зачем санции??? Неделю назад приЖопинско-путинские свиньи уверяли что израильтяне бояться воздушно-комиЧеских пво с900 и не летают больше в сирии:))) хе-хе:)))
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 26 декабря 2018 | 16:21
alehan22747: зачем санции?
-
Для предотвращения
случайности в развязывании ядерной мировой.
alex_sionist 26 декабря 2018 | 15:46
Какие герои зенитчики. Спасали мирные самолеты.
oneoretwo 26 декабря 2018 | 15:50
Министерство обороны России заявило об угрозе гражданским самолетам из-за авиаудара по Сирии
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...а причиной авиаудара по сирии явилась стрельба по евреям из тех самых установок, которые вы - плешивые - завезли в сирию... вот незадача то....
olegleon 26 декабря 2018 | 16:04
oneoretwo: чудилка, если бы завезли, то долетали бы и попадали.
радуйся, что российское оружие туда не поставляется. просто задумайся что было, если бы "Торнадо С" поставили бы арабам.
novyrusich 26 декабря 2018 | 16:21
olegleon: Доставили, дружок, доставили. И победные рапорты с телерепортажами были.
Но .. Израильсказал, что будет действовать как и действовал.
И действует.
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(список может быть неполным и неточным, не учтены ответные удары ЦАХАЛа по группам террористов на сирийской территории)
2018 год
25 декабря Сирийские СМИ сообщают об атаке на объекты к западу Дамаска. Атаке подверглись склады с оружием. Трое сирийских солдат ранены.
29 ноября. Телеканал "Аль-Арабия" передал, что израильские ВВС атаковали на юге Сирии иранскую военную базу, на которой находился склад с оружием и командный пункт. Сирийские СМИ передали, что ПВО отразили "агрессию врага".
22 ноября. По данным Step News Agency, военный самолет, предположительно израильский, атаковал цель недалеко от Дир аз-Зура (восток Сирии), погибли двое иранцев или бойцов проиранского ополчения.
Октябрь (точная дата неизвестна). По данным "Кан Бет", ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объекту в Сирии и пресекли поставку "Хизбалле" высокоточного ракетного оружия из Ирана. Возможно, был еще один удар по цели в Сирии в октябре.
17 сентября. К востоку от Латакии уничтожен склад с оружием, предназначавшимся для "Хизбаллы"
.........
Это последние. Там еще длинный список. Не умещается.
vasya_von_smetankin 26 декабря 2018 | 15:56
Подлые израильтяне не хотят, чтобы их страну уничтожили и коварно защищаются!
Какая вопиющая Бездуховность!
alger 26 декабря 2018 | 16:04
vasya_von_smetankin: а все почему - скрепы не подвезли
shmuel63 26 декабря 2018 | 16:14
vasya_von_smetankin: Мало того, на этот раз израильтяне прикрылись не ИЛ-20, а, вообще, жилым зданием, в которое сирийские зенитчики и попали, приняв его на своих радарах за Ф-35.
alex949 26 декабря 2018 | 15:59
26 декабря Минобороны России по поручению президента Владимира Путина провело успешный испытательный пуск ракеты комплекса «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым боевым блоком. Глава государства лично дал команду приступить к испытаниям комплекса.
По словам российского лидера, система «Авангард» поступит на вооружение армии в 2019 году.
alehan22747 26 декабря 2018 | 16:04
alex949: так, приЖопинские свиньи уверяли что израильтяне бояться воздушно-комиЧеских пво с900 и не летают больше в сирии:))) хе-хе:)))
gregor 26 декабря 2018 | 15:59
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Министерство обороны России заявило об угрозе гражданским самолетам из-за авиаудара по Сирии
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Россия делает всё ,чтобы террористические организации хезболла и хамас обстреливали ракетами Израиль , где каждый старик ВЕТЕРАН ВОВ .
Вот это и есть не помнящие родства .
Поэтому в России и нет ,ни дорог ,ни друзей .
Так всегда у не помнящих .
ramen 26 декабря 2018 | 16:00
А это как раз ещё давным-давно на Итон-ТВ говорили (ещё в середине октября, по-моему даже Кедми говорил...): вот поставит РФ С-400, станет радиус поражения охватывать всё вплоть до Кипра и Тель-Авива, и станет опасно летать гражданским самолётам. А КТО виноват? Правильно: сирийские бабуины с ракетами. Которые им поставила РФ. Хорошо, хоть в районе между Кейсарией и Хедерой сумели сбить эту долбаную сирийскую ракету. Но про взрыв говорили, что очень был мощный, гораздо серьёзнее тех, что запускают из Газы.
leda53 26 декабря 2018 | 16:13
ramen: Из района Хадеры был пуск Патриота, а сбита летевшая С-200 над Голанами, т.е. никуда она не долетела.
migsu 26 декабря 2018 | 16:00
А где ответный удар по самолетам и аэродромам Израиля!???
shmuel63 26 декабря 2018 | 16:01
Считает ли Россия гражданским иранский Boeing 747 компании Air Qeshm, который в тот момент доставил в международный фэропрт Дамаска оружие для Хизбаллы? Оно (оружие) и было целью атаки ВВС Израиля.
leda53 26 декабря 2018 | 16:18
shmuel63: Люди из МО с ночи думали, что бы такое предъявить Израилю, и вот, придумали это. Не придирайтесь. Если Конашенков сказал, что шесть самолетов за полтора часа атаки выпустили суммарно 16 управляемых бомб GBU-39 (а выпускаются они только с большой высоты - до 10 км и больших расстояний), то дальше уже можно что угодно молоть. Не перекрыть уже ничем...
sasass 26 декабря 2018 | 16:01
Власть в Сирии может перейти к Израилю и тогда придет конец российским войскам в Сирии...)))
ramen 26 декабря 2018 | 16:07
sasass: Один раз это чуть уже не случилось. В 1973 году, когда пересрали ООНовцы и не дали израильским войскам взять Дамаск. А жаль, как видим
shmuel63 26 декабря 2018 | 16:19
ramen: Дословно запомнил тогдашнюю сводку в "Правде" - "сирийские войска ведут ожесточенные оборонительные бои против превосходящих сил противника на шоссе Эль-Кунейтра - Дамаск, в 19 километрах от сирийской столицы"