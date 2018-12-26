Министерство обороны России заявило об угрозе гражданским самолетам из-за авиаудара по Сирии

Удары израильской авиации произошли в тот момент, когда на посадку в аэропортах Дамаска и Бейрута заходили гражданские лайнеры.

В ведомстве отметили, что эти самолеты не принадлежали российским авиакомпаниям. Чтобы их не задеть, сирийские военные ограничили применение средств ПВО.

Сирия сообщила об уничтожении цели в небе над Дамаском минувшей ночью. Ими оказались ракеты, запущенные Израилем над территорией Ливана. В Дамаске говорят, что в результате атаки пострадали несколько военнослужащих.