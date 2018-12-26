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15:31, 26 декабря 2018

Президент Украины официально объявил о прекращении военного положения в стране

Президент Украины официально объявил о прекращении военного положения в стране. «Это мое принципиальное решение», — заявил Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Он добавил, что военное положение не повлияет на выборы президента Украины – они гарантированно пройдут 31 марта.

Военное положение было введено в  10 областях Украины и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. При этом были усилены меры контроля на границе и ограничен въезд в  страну мужчин с российским гражданством от 16 до 60 лет.

Между тем секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов не исключил, что ограничения на въезд для россиян могут сохраниться и после прекращения военного положения, — сообщает Интерфакс.

Комментарии

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pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 26 декабря 2018 | 15:41

Это радует!

olegleon 26 декабря 2018 | 15:51

pretendent_2012: это значит, что на Украину больше никто не нападает и нет войны

lezhin 26 декабря 2018 | 15:54

перемога однозначно! Агрессор устрашён и попрятался.

olegleon 26 декабря 2018 | 15:56

lezhin: не попрятался, а изгнан и позорно бежал от украинской армии! территория Украины очищена от войск страны-оккупанта, а потому и военное положение больше не нужно

dzanipolo 26 декабря 2018 | 16:01

olegleon:
Так "российская агрессия" закончилась в одночасье ?

olegleon 26 декабря 2018 | 16:07

dzanipolo: указ Порошенко её прекратил!
вот какой сильный президент на Украине

unprejudiced 26 декабря 2018 | 15:42

петя порох снова жидко обделался, все все планы по срыву выборов рухнули в одночасье и поддержке населения его глупые выходки с этом военным положением и создание церкви посмешища, а по сути рабской в лице Турции религиозной секты, он не получил

testmeter 26 декабря 2018 | 15:45

unprejudiced: Волнуешься, ручки дрожат?

dorin1987 26 декабря 2018 | 15:48

_: /петя порох снова жидко обделался, все все планы по срыву выборов рухнули в/ - А точно он? Тут намедни пропагандоны РФ орали с пеной у рта о его "планах" срыва выборов, что уже было смешно, а тут - отмена, и опять вопль из ольгино...

polikarpich 26 декабря 2018 | 15:51

unprejudiced: Чьи "планы по срыву выборов" рухнули, твои? И твоих ватных корешей?
Это же вы тут истерили по этому поводу, по полу катались, думая, что разгадали весь хитрый замысел. Наверное, считали, что все мотивы на поверхности, шиты белыми нитками, как у вашего "вошдя"?
А Порошенко - р-р-аз!!! - и обломал. :-)
А как ты хотел? "Хохлы" - они такие коварные! :-)

olegleon 26 декабря 2018 | 16:12

polikarpich: точно! за месяц украинская армия прогнала войска агрессора со своей территории и добила остатки. за месяц разблокировала пролив и теперь украинские авианосцы плавают через пролив.
война закончена! Порошенко победил агрессора!!!

pravdatut 26 декабря 2018 | 15:49

Полезут — ВРЕЖЕМ ! ПУ. Государственный концерн «Укроборонпром» в течение 2018 года передал украинской армии более 2500 единиц высокоточного вооружения.
Об этом в среду сообщает пресс-служба концерна.
Указывается, что это стало возможным благодаря новейшим производственным линиям с высокоточными станками.
«Одним из ключевых предприятий в этой сфере является Государственное Киевское конструкторское бюро „Луч“, которое разработало и серийно производит высокоточные ракетные комплексы „Стугна-П“, „Корсар“ и „Барьер“. Сотни этих комплексов с тысячами ракет к ним уже передано в армию», — говорится в сообщении.

kreamssdick 26 декабря 2018 | 15:50

-Что это за вой там на болотах?
-Да просто прижопинцы реагируют на слово "Украина".

alex949 26 декабря 2018 | 15:50

Пермога !

homa_brutt 26 декабря 2018 | 15:55

Отменил? А чо, Россия на войну так и не пришла? Шож такое-то...

kreamssdick 26 декабря 2018 | 16:01

homa_brutt: Россия считает долляри по 70, ей некогда

olegleon 26 декабря 2018 | 16:15

kreamssdick: а Украина уже вернулась к 8 грн/доллар. перемога!

a_buvgrobu 26 декабря 2018 | 15:59

Умора! Увидев что у него ничего не клеится из задуманного "президент" Украины дал отбой военному положению в стране. Вот что значит мотать страной как флагом на ветру, которая превратилась в страну-помойку: массовый отток населения из страны, резкое подорожание цен на всё и вся, угроза замерзания и коллапс социальной сферы, паралич транспортной системы и пр. пр. пр.. Имея в стране подобный раздрай заявлять о готовности страны к войне с Россией ? Вопрос: есть ли ум у этого человека и окружающей его свиты? Или он надеется что вслед за ним в войну с Россией ввяжется США и остальной мир?

stopkran1969 26 декабря 2018 | 16:12

a_buvgrobu: ты ж вроде не дурак, бывают здравые мысли - все перечисленное касается и эрэфии, плюс большой хрен по пенсионке и повышение НДС. Часть новых видов оружия Украина разрабатывает с РБ и Китаем, на минуточку.... Вопрос - сколько протянет хунта фофана против всего цивилизованного мира?

viagor 26 декабря 2018 | 16:00

А зачем вводил военное положение? Наврал в сотый раз про российскую агрессию, но так нападения России и не дождался. И отменой военного положения признал, что никакой войны между Россией и Украиной нет. есть только гражданская. которая продолжается. так зачем вводил военное положение? Что бы отменить выборы в пророссийских областях?
Отменил.

oxlomon 26 декабря 2018 | 16:02

Re: Это мое принципиальное решение

Ну, эт понятно. А вводил-то зачем? Тоже ведь было "принципиальное решение". Пошто кучу народу перебаламутил? Может, какие-то свершения состоялись в Незалэжной под это благое дело? Ну, морозы там отогнали на российскую территорию? Аль Пу прогнулся — принял "принципиальное решение" об остановке прокладки СП-2?

piter_ug 26 декабря 2018 | 16:05

//объявил о прекращении военного положения в стране//

Да как он мог!?
Подвёл расиянских пропагандонов, вещавших, что выборы в Украине отменяются.

login1 26 декабря 2018 | 16:08

Нищие воины ВСУ раздолбали пансионат, сперли телевизоры, переть,видимо, больше нечего, вот и прекратили военное положение.

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