Президент Украины официально объявил о прекращении военного положения в стране. «Это мое принципиальное решение», — заявил Петр Порошенко на заседании Совета национальной безопасности и обороны. Он добавил, что военное положение не повлияет на выборы президента Украины – они гарантированно пройдут 31 марта.

Военное положение было введено в 10 областях Украины и внутренних водах Азово-Керченской акватории на 30 дней. При этом были усилены меры контроля на границе и ограничен въезд в страну мужчин с российским гражданством от 16 до 60 лет.

Между тем секретарь Совета национальной безопасности Александр Турчинов не исключил, что ограничения на въезд для россиян могут сохраниться и после прекращения военного положения, — сообщает Интерфакс.