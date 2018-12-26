Порошенко объявил о прекращении военного положения в 10 областях Украины

Президент Украины Петр Порошенко в среду официально объявил о прекращении действия военного положения в стране. «Сегодня в 14:00 (15:00 мск) прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основано на анализе всех составляющих текущей ситуации в сфере безопасности», — сказал он, отметив, что пока не планирует продлевать его срок.