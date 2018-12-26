Порошенко объявил о прекращении военного положения в 10 областях Украины
Президент Украины Петр Порошенко в среду официально объявил о прекращении действия военного положения в стране. «Сегодня в 14:00 (15:00 мск) прекращается военное положение. Это мое принципиальное решение, оно основано на анализе всех составляющих текущей ситуации в сфере безопасности», — сказал он, отметив, что пока не планирует продлевать его срок.
Комментарии7
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pit_heap 26 декабря 2018 | 15:30
ну теперь депутатам Рады можно смело возвращаться с каникул чтобы снова на них уйти. Военное гибридное положение оно такое суровое.)
a_buvgrobu 26 декабря 2018 | 15:33
Вот те на.....Опять Россия на войну не пришла,а так бы мы её......
testmeter 26 декабря 2018 | 15:38
a_buvgrobu: Недостаточно убедительно Гундяй и Матвиенко рассказывали про "кровавую бойню" для страждущих скрепноправославнутых русскоязычных
wlad5210 26 декабря 2018 | 15:34
Порошенко не оправдал надежды Путина и клира...
noxepy_88 26 декабря 2018 | 15:39
Блин, ему ещё поголодать недельку, и готовый обладатель Нобелевской премии по миру готов!
unprejudiced 26 декабря 2018 | 15:54
Власти Украины снова не смогли продать с аукциона крымское рыболовецкое судно «Норд», украденное у России весной 2018 года.
Госпредприятие СЕТАМ сообщило, что вторая попытка провести торги по продаже сейнера, захваченного украинскими пограничниками в Азовском море 25 марта, окончилась безуспешно: на аукцион поступила только одна заявка покупателя, но и она была отклонена и-за неуплаты гарантийного взноса в размере 101,6 тыс. гривен.
Информация о провале торгов размещена также в системе электронного аукциона OpenMarket. Согласно опубликованным данным, торги 26 декабря не состоялись.
Напомним, первая попытка пустить арестованное российское судно с молотка была предпринята властями Украины 7 ноября. Те торги также не состоялись из-за неуплаты зарегистрированными участниками гарантийного взноса для участия в торгах.
11 декабря «Норд» был повторно выставлен на аукцион со сниженной на 10% ценой.
За украденное судно пираты из Киева рассчитывали на этот раз выручить около 1,47 млн гривен (52,5 тыс. долларов).
ykpo_typucto 26 декабря 2018 | 16:21
unprejudiced: Думаю мало найдется дураков купить судно, которое сможет плавать только у берегов Украины, при заходе в терводы России сразу же будет арестовано в пользу реального владельца.