Свердловский губернатор Евгений Куйвашев уволил скандально известную чиновницу Ольгу Глацких
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев уволил скандально известную чиновницу Ольгу Глацких. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы Свердловской области. Глацких уволилась по собственному желанию . В заявлении она попросила отпуск с 6 января по 6 февраля с последующим увольнением. Губернатор его подписал.
Глацких возглавляла департамент молодежной политики. На встрече с молодежью она заявила, что государство россиянам ничего не должно и не просило их рожать.
Сначала ей было вынесено дисциплинарное взыскание. Глацких извинилась за свои слова, а затем губернатор попросил прощения за высказывания своей подчиненной.
Комментарии23
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noxepy_88 26 декабря 2018 | 15:12
Лёха, какие у неё часы были?
saraza30 26 декабря 2018 | 15:18
Женитьба https://muzynet.blogspot.com
zapadnay 26 декабря 2018 | 15:47
Ну вот и хорошо. Одной д....ю во власти будет меньше.
Достали они все, кто глупость,ю, кто наглостью, кто алчностью, кто цинизмом и подлостью. А у кого-то весь этот букет в полном наборе. И они ещё учат нас, как жить?!
alehan22747 26 декабря 2018 | 15:25
noxepy_88: ты видел рожу этой путинской свиньи глацких? Такой же отстой вроде бутиной, клишаса или приЖопина:((( отвратительные хари у них у всех - что ни путинская свинья то урод уродом....никакие часы не помогут.
n_eke_name 26 декабря 2018 | 15:26
alehan22747: У путиноидов ни одного комментария без упоминания Путина. Да, путиноид?
rifles 26 декабря 2018 | 15:13
Оно не тонет.
Такие нужны власти.
Найдут место потеплее и поденежнее.
ivfn 26 декабря 2018 | 15:18
rifles: Это называется "Напугать ежа голым задом" Она только здесь задержалась ,а так больше года нигде не работала
В 2009 и 2010 году проходила практику в управлении делами Президента Российской Федерации и министерстве спорта Российской Федерации[источник не указан 34 дня].
С 2011 по 2013 год исполняла обязанности помощника руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) министерства транспорта Российской Федерации[источник не указан 34 дня].
В период с 2015 по 2016 годы работала в консалтинговой группе «Полилог»[источник не указан 34 дня].
В 2016 году была президентом общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации содействия развитию художественной гимнастики и каратэ «Русь»[источник не указан 34 дня].
Входила в список «Единой России» на выборах в Законодательное собрание Свердловской области первым номером по Красноуральской территориальной группе.
С 2016 года — директор департамента молодёжной политики Свердловской области[4][5].
8 ноября 2018 года Свердловское региональное отделение партии «Единая Россия» исключило Глацких из политсовета в рамках ежегодной ротации
Это говорит о ее интелекте. Вот насчет украсть, здесь она дока
luger_max_otto 26 декабря 2018 | 15:18
Надеюсь, Куйвашеву скоро и самому придется искать работу... глядишь, до охранника в торговом центре дослужится!
malanoff 26 декабря 2018 | 15:36
luger_max_otto: Долго до Куйвамшева доходило. Поди нацеловаться никак не мог.
lion64__4 26 декабря 2018 | 15:16
Такую ляди надо на трассу отправить работать. И фамилия подходящая. Надо только переименовать в Оксану.
zkotor 26 декабря 2018 | 15:18
Эта порнушница всё равно где то всплывёт, такое не тонет да и спрос нынешней подворотни на гимнасток и актрисок высок
dennik 26 декабря 2018 | 15:18
На повышение ...
a_buvgrobu 26 декабря 2018 | 15:21
лЛибо пойдет в бизнес, либо в Москву..
sprav77 26 декабря 2018 | 15:21
Прокуратура должна проверить чиновницу по всем статьям.
valia47 26 декабря 2018 | 15:23
Как же есть совесть позволила уволиться ?
gregor 26 декабря 2018 | 15:26
Свердловский губернатор Евгений Куйвашев уволил скандально известную чиновницу Ольгу Глацких
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И где она теперича будет харчеваться ?
Скорей всего в Совет Федерации возьмут , там все такие .
zhrv 26 декабря 2018 | 15:30
- "В заявлении она попросила отпуск с 6 января по 6 февраля с последующим увольнением."
И здесь бы урвать побольше, что за порода такая во власть приходит?!
vata_putya 26 декабря 2018 | 15:34
долго же губер решение принимал.
со спонсором и оператором лесбосъемок советовался
uralruss 26 декабря 2018 | 15:35
Допуск к баблу перекрыли, воровать нечего. Квартиры халявной тоже не видать. Пусть сами лохи за зарплату работают.
alex_sionist 26 декабря 2018 | 15:42
Пошла на повышение, будет распределять путевки для больных детей в Клинцах
kitaiss 26 декабря 2018 | 15:44
где-нибудь да всплывёт...там где работать не нужно...на камвольно-суконном комбинате (ежели такие в россии ещё есть) пипл её точно не увидит...
starokozlovicky2gus 26 декабря 2018 | 15:51
Скандально известный свердловский губернатор Евгений Куйвашев уволил скандально известную чиновницу Ольгу Глацких.
sasass 26 декабря 2018 | 16:22
Теперь будем наблюдать , где всплывет на более высокой должности...