Свердловский губернатор Евгений Куйвашев уволил скандально известную чиновницу Ольгу Глацких. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу главы Свердловской области. Глацких уволилась по собственному желанию . В заявлении она попросила отпуск с 6 января по 6 февраля с последующим увольнением. Губернатор его подписал.

Глацких возглавляла департамент молодежной политики. На встрече с молодежью она заявила, что государство россиянам ничего не должно и не просило их рожать.

Сначала ей было вынесено дисциплинарное взыскание. Глацких извинилась за свои слова, а затем губернатор попросил прощения за высказывания своей подчиненной.