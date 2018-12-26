Строительством резиденции Верховного суда займутся структуры, близкие к предпринимателю Евгению Пригожину
Строительством резиденции Верховного суда займутся структуры, близкие к предпринимателю Евгению Пригожину. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Схема, о которой говорится в сообщении, противоречит как минимум федеральному закону о госзакупках. Об этом «Эху» рассказала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
В центре Санкт-Петербурга планируется возведение судебного квартала с резиденцией Верховного суда и Дворцом танцев Бориса Эйфмана стоимостью около 36 млрд рублей.
Комментарии3
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ladyirina 26 декабря 2018 | 15:13
Всю Россию Путин распихал по карманам своих дружков.
pavelgen Павел Гендельман 26 декабря 2018 | 15:22
Уважаемые господа! Где еще в мире такое возможно? Что судья нуждаются в этой резиденции? А до ее возведения как они работали и работать будут? Мы собираем на операции для детей, и строим дорогие апартаменты для ...( в рифму)
С уважением.
Павел
alex949 26 декабря 2018 | 15:25
"Близкие к Пригожину" - так весь Питер близок к Пригожину, как и Россия Путину