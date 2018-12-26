Строительством резиденции Верховного суда займутся структуры, близкие к предпринимателю Евгению Пригожину. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Схема, о которой говорится в сообщении, противоречит как минимум федеральному закону о госзакупках. Об этом «Эху» рассказала юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

В центре Санкт-Петербурга планируется возведение судебного квартала с резиденцией Верховного суда и Дворцом танцев Бориса Эйфмана стоимостью около 36 млрд рублей.