СБУ утверждает, что возможные убийцы российских журналистов в ЦАР связаны с ЧВК Вагнера
Служба безопасности Украины утверждает, что возможные убийцы российских журналистов в ЦАР связаны с ЧВК Вагнера. По данным ведомства, в стране в день убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко находились десять наемников.
Украинские спецслужбы полагают, что в Центральноафриканскую республику в начале года были отправлены почти 40 бойцов ЧВК Вагнера под прикрытием компании «М-Финанс». Она, в свою очередь, как утверждают в СБУ, готовит членов местных военных формирований и обеспечивает вывоз драгоценных камней в Россию. Большинство из наемников, поехавших в ЦАР, полагают в ведомстве, участвовали в конфликтах на востоке Украины и в Сирии, за что были отмечены государственными наградами. При этом в украинских спецслужбах добавили, что после получения информации о выезде российской съемочной группы в ЦАР наемники получили приказ не допустить утечки информации о присутствии ЧВК Вагнера в стране. В заключение в СБУ призвали организовать международное расследование деятельности наемников в Центральной Африке. В Москве на такие заявления пока никак не отреагировали.
Напомним, Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в конце июля этого года. Они собирались снимать фильм о деятельности ЧВК Вагнера в Центральноафриканской республике.
Комментарии36
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mikhail_spb_ 26 декабря 2018 | 15:07
Странно: наёмники в России подлежат уголовному преследованию, а на них госнаграды навешивают.
luger_max_otto 26 декабря 2018 | 15:09
mikhail_spb_: Социальная близость к власти. Как у урок в сталинских концлагерях.
kamen_12 26 декабря 2018 | 15:17
mikhail_spb_: Наёмники чего? По какой статье судить?
cattt 26 декабря 2018 | 15:25
kamen_12: Теперь мы можем лицезреть морды их лица, даже родственники ими убиенных могут на них полюбоваться.
chapter_2 26 декабря 2018 | 15:26
А кто устроил катастрофу" ТУ-154 под Сочи 2 года назад?
luger_max_otto 26 декабря 2018 | 15:28
Эксплуатант авиатехники, кто же еще. Организация полетов в МО РФ во всей красе.
good_water 26 декабря 2018 | 15:22
У "Эха" напрочь сорвало резьбу
Коль оно опирается на данные СБУ!
danko1 26 декабря 2018 | 15:08
Была ли у нас когда власть подлее путинской?
russkiy_partizan 26 декабря 2018 | 15:28
danko1: Не сцы, бабка, СБУ скоро установит пофамильно, кто Джона Кеннади укокошил. И Авраама Линкольна заодно. Так что даст тебе еще шанс проблеять чё нить про "подлую путинскую власть".
good_water 26 декабря 2018 | 15:32
russkiy_partizan:
Это конечно ну
А когда найдут кто убил Шеремета и Бузину?!
ukretotakoividskota 26 декабря 2018 | 15:09
Это та кантора которой олигофрен грицак рули. Кто-то кроме имбицилов на эхе им верит.
glebbalbesov 26 декабря 2018 | 15:11
ukretotakoividskota: а им пох.........
kreamssdick 26 декабря 2018 | 15:11
Ну убили. Значит, так надо Государству.
sg115 26 декабря 2018 | 15:13
Дебилы скакломозглые..
ЗЫ У сбу свои агенты в ЦАР что ли? А что, им даже гримироваться не надо. Еще рожи от покрышек не отмыли..
m_doc 26 декабря 2018 | 15:13
А кроме ЧВК, в тот день в стране больше никого не было?:))
Мдя.... Шерлоки Холмсы из СБУ знатные, недоубитый бабетта не даст соврать.
kreamssdick 26 декабря 2018 | 15:15
m_doc: если бы это было в первый раз, то можно было бы сомневаться. Но журналистов в интересах власти убивают в России постоянно.
m_doc 26 декабря 2018 | 15:18
kreamssdick: Когда последний раз убили? И шоб два раза не вставать... как успехи СБУ с делом Шеремета?
kreamssdick 26 декабря 2018 | 15:37
m_doc: Шеремета тоже российские убили. А в целом погугли
m_doc 26 декабря 2018 | 15:40
kreamssdick: Фактов у тебя нэма. Так и запишем.
kreamssdick 26 декабря 2018 | 15:47
m_doc: факты общеизвестны, это ты в зенки долбишься.
creta 26 декабря 2018 | 15:18
Я уверен, что ни одно уважающее СМИ (будь то радио, телевидение или печатное издание), не должно публиковать подобные глупости. Зачем ЭХО само себя унижает? Не пойму.
vanadium_v 26 декабря 2018 | 15:29
creta: вот тоже удивляюсь, вроде не желтая газетка...
m_doc 26 декабря 2018 | 15:31
creta: Плевать им на репутацию. Пропагандонство превыше всего, и оно требует жертв.
glotov 26 декабря 2018 | 15:20
По-моему, им пора бы расследовать убийства журналистов на Украине. Африка не должна отвлекать от своей страны.
able_seamans 26 декабря 2018 | 16:18
glotov: Тебе заглотову видимо не сообщили, что эти твои коллеги прижопинские являются преступниками и в Украине, так как участвовали в боевых действиях против Украины, чем СБУ и занимается! А убийствами журналистов в Украине должны заниматься Правоохранительные органы в лице полиции!, а не Служба Безопасности! Фотографии и краткие данные этих деятелей СБУ выложило, красота... Правда?
igor919191 26 декабря 2018 | 15:20
После убийства Бабченко, масть СБУшникам так и поперла.
gregor 26 декабря 2018 | 15:23
Как бы не вертелись убийцы ,не прятались за портянок от властей ,а всё равно Правда будет известна и имена убийц в том числе .
И бумеранг вернёт всё и убийцам и их защитничкам портяночным .
good_water 26 декабря 2018 | 15:27
gregor:
Глупый ты, мальчик,
Ходорковский вот кто главный заказчик!
glotov 26 декабря 2018 | 15:30
good_water: Видимо, Ходорковский и есть главная портянка.
supalov 26 декабря 2018 | 15:24
А сколько там было в тот день американцев? Впрочем, кому это я: про американцев им низзя.
supalov 26 декабря 2018 | 15:27
supalov: Да и вам тоже.
alehan22747 26 декабря 2018 | 15:28
supalov: ну и скока их там было?:)))
tadeush 26 декабря 2018 | 15:28
да Путину наплевать , кто там что установил .)))
alex949 26 декабря 2018 | 15:29
Бред бредячий !!
mico_emillya9090 26 декабря 2018 | 15:42
Видимо убийц Бузины, Шеремета и Вороненкова уже нашли.
unprejudiced 26 декабря 2018 | 15:44
как можно реагировать на бредни, что выдают укропскике спецслужбы, которые опозорились с глистом глистовичем (бабченко)?