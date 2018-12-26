СБУ утверждает, что возможные убийцы российских журналистов в ЦАР связаны с ЧВК Вагнера

Служба безопасности Украины утверждает, что возможные убийцы российских журналистов в ЦАР связаны с ЧВК Вагнера. По данным ведомства, в стране в день убийства Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко находились десять наемников.

Украинские спецслужбы полагают, что в Центральноафриканскую республику в начале года были отправлены почти 40 бойцов ЧВК Вагнера под прикрытием компании «М-Финанс». Она, в свою очередь, как утверждают в СБУ, готовит членов местных военных формирований и обеспечивает вывоз драгоценных камней в Россию. Большинство из наемников, поехавших в ЦАР, полагают в ведомстве, участвовали в конфликтах на востоке Украины и в Сирии, за что были отмечены государственными наградами. При этом в украинских спецслужбах добавили, что после получения информации о выезде российской съемочной группы в ЦАР наемники получили приказ не допустить утечки информации о присутствии ЧВК Вагнера в стране. В заключение в СБУ призвали организовать международное расследование деятельности наемников в Центральной Африке. В Москве на такие заявления пока никак не отреагировали.

Напомним, Джемаль, Расторгуев и Радченко были убиты в конце июля этого года. Они собирались снимать фильм о деятельности ЧВК Вагнера в Центральноафриканской республике.