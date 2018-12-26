Служба безопасности Украины обнародовала имена десяти наемников ЧВК Вагнер
Служба безопасности Украины обнародовала имена десяти наемников ЧВК Вагнер, которые, как утверждается, причастны к убийству российских журналистов в ЦАР. На сайте СБУ сообщается, что наемники были направлены в ЦАР руководством Главного управления Генштаба вооруженных сил России в начале этого года. Они работали там под прикрытием петербургской компании М-Финанс, которую спецслужбы Украины связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.
В СБУ говорят, что М-финанс занимается подготовкой бойцов местных вооруженных формирований и обеспечивает тайный вывоз алмазов из ЦАР в Россию. Среди 37 российских граждан сотрудников службы М-Финанс идентифицировано 10 человек, которые находились в ЦАР в день убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.
Отмечается, что большинство из наемников действовали на востоке Украины и в Сирии, за что были отмечены в России государственными наградами.
Комментарии8
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glotov 26 декабря 2018 | 14:55
Эта та служба, которая с помощью одной бабенки спасла сорок человек? Толковые ребята. Таким можно верить.
danko1 26 декабря 2018 | 14:58
glotov: Путин этих бандитов-убийц тайно наградит орденами, как награждал орденами Вагнера и прочих подонков, убивавших за деньги, вместо того, чтобы в соответствии с УК под суд отправить.
cattt 26 декабря 2018 | 15:06
danko1: Теперь, не плохо бы показать всех убийц, да и тролей пригожинских то же.
snikkersnepper 26 декабря 2018 | 15:13
glotov:
Эху было стыдно жрать дерьмо только первые несколько лет.
Потом оно просто привыкло.
danko1 26 декабря 2018 | 15:31
snikkersnepper: Да, пригожинских портянок с каждым днем становится всё больше и они всё тупее и отвратительнее.
Но сайте их терпят, т.к. они число посещений увеличивают и рейтинг, когда реальные комментаторы из-за брезгливости уходят.
dew_point 26 декабря 2018 | 14:56
Если вагнеровцы не будут вывозить алмазы из ЦАР их будут вывозить солдаты нато.
kremlefurer 26 декабря 2018 | 14:56
Это хорошо, пусть оглядываются и на памперсах разоряются..
nikkel 26 декабря 2018 | 15:09
kremlefurer: в основном военные преступники из СБУ и ВСУ оглядываются, вешаются, стреляются...могилизируются короче :-)))