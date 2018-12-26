Служба безопасности Украины обнародовала имена десяти наемников ЧВК Вагнер, которые, как утверждается, причастны к убийству российских журналистов в ЦАР. На сайте СБУ сообщается, что наемники были направлены в ЦАР руководством Главного управления Генштаба вооруженных сил России в начале этого года. Они работали там под прикрытием петербургской компании М-Финанс, которую спецслужбы Украины связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.

В СБУ говорят, что М-финанс занимается подготовкой бойцов местных вооруженных формирований и обеспечивает тайный вывоз алмазов из ЦАР в Россию. Среди 37 российских граждан сотрудников службы М-Финанс идентифицировано 10 человек, которые находились в ЦАР в день убийства российских журналистов Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева.

Отмечается, что большинство из наемников действовали на востоке Украины и в Сирии, за что были отмечены в России государственными наградами.