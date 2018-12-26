В Москве вдвое увеличили штраф за неоплату парковки
Депутаты Мосгордумы приняли закон о повышении штрафа с 2,5 до 5 тысяч рублей. Председатель парламентской комиссии по регламенту Татьяна Портнова объяснила это тем, что сейчас размер штрафа не соответствует общественной опасности деяния и принципам экономической целесообразности.
Напомним, — с 15 декабря в центре Москвы цены на парковку повысились до 380 рублей в час. Кроме тогО, на некоторых улицах была отменена бесплатная стоянка по воскресеньям.
Комментарии2
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olegleon 26 декабря 2018 | 14:37
"принципам экономической целесообразности"
красиво она сказала "денег нет, но вы держитесь"
platonnekafrin 26 декабря 2018 | 14:39
Огромный штраф за неуплату штрафа, я думаю, добъёт эту страну окончательно.