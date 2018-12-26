В Москве вдвое увеличили штраф за неоплату парковки

Депутаты Мосгордумы приняли закон о повышении штрафа с 2,5 до 5 тысяч рублей. Председатель парламентской комиссии по регламенту Татьяна Портнова объяснила это тем, что сейчас размер штрафа не соответствует общественной опасности деяния и принципам экономической целесообразности.

Напомним, — с 15 декабря в центре Москвы цены на парковку повысились до 380 рублей в час. Кроме тогО, на некоторых улицах была отменена бесплатная стоянка по воскресеньям.