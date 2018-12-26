Доллар и евро существенно выросли на  торгах на  московской бирже

Курс европейской валюты превысил 79 рублей впервые с 18 сентября. Доллар торгуется за 69 рублей 35 копеек.

Эксперты отмечают, что сегодня в связи с рождественскими праздниками закрыты биржи Великобритании. Германии и других европейских стран, а также Гонконга и Австралии.

Рубль также теряет спрос из-за пика налогового периода декабря, так как все основные налоги за месяц были перечислены в бюджет накануне.