Доллар и евро существенно выросли на торгах на московской бирже
Курс европейской валюты превысил 79 рублей впервые с 18 сентября. Доллар торгуется за 69 рублей 35 копеек.
Эксперты отмечают, что сегодня в связи с рождественскими праздниками закрыты биржи Великобритании. Германии и других европейских стран, а также Гонконга и Австралии.
Рубль также теряет спрос из-за пика налогового периода декабря, так как все основные налоги за месяц были перечислены в бюджет накануне.
Комментарии12
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kottigr1 26 декабря 2018 | 14:33
Доллар и евро существенно выросли .. Только рубль стоит мертвой хваткой.. Стабильно, бессмысленно и беспощадно.
Слава Путину и КПСС !
pusin_patriot 26 декабря 2018 | 14:36
kottigr1: Какие всё таки забавные эти трактовки и манипуляции.
Это не рубль валится в задницу мира прошибая дно, это растёт доллар и евро!
luger_max_otto 26 декабря 2018 | 14:38
Да, да. Сегодня за рубль дают полтину, завтра будут давать только по морде (с)НащеВсё М.Е. Салтыков- Щедрин
olegleon 26 декабря 2018 | 14:33
т.е. по мнению Эха в этом нет никакой вины власти?!
novyrusich 26 декабря 2018 | 14:43
olegleon: Это полный писец или пока худой?
Нужно уже закупать соль и спички или пока только сахар и перловку?
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А новости надо понимать, а не по глупому интерпретировать, мальчик. А то нагнали вас сюда пригожинских дурачков, а вы тут тыкаетесь как слепые котята, и как правило мордочкой в дерьмо.
Учись понимать процессы.
rampa 26 декабря 2018 | 14:44
olegleon: это ж надо так извернуться и так прочитать сообщение )))
Ну не нравится тебе Эхо, что ж ты так себя здесь насилуешь? Ну прочитай эту новость на другом сайте и не переживай )))
vanadium_v 26 декабря 2018 | 14:34
Да и пофигу,
на стоимость молока и мяса в моем ближайшем магазине это никак не повлияло.
kottigr1 26 декабря 2018 | 14:39
vanadium_v: Да-а-а.. !!!???
В Москве в 2000 году килограмм картофеля стоил 4,60 руб., литр молока – 11 руб., килограмм свинины – 70,5 руб., хлеб – 10,2 руб.
pusin_patriot 26 декабря 2018 | 14:41
vanadium_v: А на десяток яиц к оливье? :)
Уже не так оптимистично, да? Процентов на 40 за месяц.
Вообще я заметил одну интересную тенденцию, когда о курсе доллара на завтра можно судить по стоимости десятка яиц в магазине "рядом" (большие рабочекрестьянские сетевики из тройки-четверки)
А молоко - мясо, там более длительный цикл производства, от теленка и кормов до магазина со всеми переработками, там временной лаг чуть больше.
platonnekafrin 26 декабря 2018 | 14:37
Когда России не стало и, вроде бы, у Медведева остался сарай с рублями, а у Путина - амфора без рублей. Но Медведев по-прежнему завидовал Путину.
prade 26 декабря 2018 | 14:40
При Путине лучше не будет. Обязательно надо готовиться к худшему.
podwodnik 26 декабря 2018 | 14:44
С Новым годом! С Новым курсом!