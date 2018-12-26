Лучшим спортсменом России по версии газеты «Спорт-Экспресс» стал хоккеист Александр Овечкин
Дело решил один голос. Овечкин опередил олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Алину Загитову всего на один балл. Возможно Алине стоил победы невыигранный финал Гран При и неудача на чемпионате России. По сути, на второе место ее вывел всего один старт – Олимпиада. Овечкину было негде отличиться, кроме как в Кубке Стэнли, поскольку на Игры хоккеисты из НХЛ отпущены не были. Впервые за свою долгую заокеанскую карьеру Овечкин завоевал Кубок Стэнли, более того получил Морис Ришар Трофи как лучший бомбардир Лиги, ну а осенью, в отличие от Загитовой, продолжил удивлять. Он лидирует среди бомбардиров и сейчас и забросил свою 600-ую шайбу. Артем Дзюба поднялся на третье место не только благодаря трем забитым мячам на чемпионате мира, но и как символ перемен, которые случились с нашей сборной, впервые в своей истории попавшей в четвертьфинал. Сам он, кстати, считает лучшим голкиперы Игоря Акинфеева. Игорь занял четвертое место, а замкнул пятерку боец Хабиб Нурмагомедов.
Всего при голосовании журналисты упомянули 56 спортсменов.
Комментарии6
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kessara 26 декабря 2018 | 14:19
не понял,а при чем тут россея?
compare 26 декабря 2018 | 14:20
и то...этот хоть не "отдает" честь по поводу и без него...
kessara 26 декабря 2018 | 14:24
compare: а она у него есть))))
dataan 26 декабря 2018 | 14:45
А по версии WBA лучший спортсмен - Кокорин!
kitaiss 26 декабря 2018 | 14:27
песец...в это вся раша...чел живущий "там", обогащающий свою новую родину не только деньгами, но и скрепами - "тут" признан лучшим плешегномовским спорцменом...и куда катиццо этот бренный мир...
polsan 26 декабря 2018 | 14:33
А что разве Овечкин играл за Россию в 2018 году?! ) Если нет, то как он может быть, тем более лучшим российским спортсменом уходящего года?! )