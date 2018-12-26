После угроз махачкалинский кинотеатр Синема-Холл отменил показ фильма «Love Yourself»
В Дагестане разгорается очередной скандал, связанный с запретами в области культуры. После угроз махачкалинский кинотеатр Синема-Холл отменил показ фильма «Love Yourself» – это запись концерта популярной корейской группы BTS.
Фильм собираются показать 26 января в десятках российских городов, но в Махачкале потребовали не допустить трансляции, цитирую – «фильма про корейских гомосеков». Об этом сегодня пишет газета «Коммерсантъ».
Администрация российского фан-клуба BTS подтвердила, что концерт отменен под давлением.
Комментарии5
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compare 26 декабря 2018 | 14:18
и не надо больше ничего предлагать таким "оскорбленным"! дать им пару-тройку фильмов,типа,"ленин в Октябре" и пусть упиваются "мощью агитационного искусства"...
ppvngavr 26 декабря 2018 | 14:27
Дремучесть и подлость в одном флаконе!
joker57 26 декабря 2018 | 14:35
ppvngavr: ты считаешь сынок что просветление наступает только через задние ворота?
lifft 26 декабря 2018 | 14:28
собрали гомофобов и нормальных парней в кинотеатре, включили гей-порно угадайте с 3-х раз у кого член встал ? ))))) «Звони́те ДиКа́прио!»
melnikov_ivan_85 26 декабря 2018 | 14:31
А полиция чем занята?