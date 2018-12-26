В Дагестане разгорается очередной скандал, связанный с запретами в области культуры. После угроз махачкалинский кинотеатр Синема-Холл отменил показ фильма «Love Yourself» – это запись концерта популярной корейской группы BTS.

Фильм собираются показать 26 января в десятках российских городов, но в Махачкале потребовали не допустить трансляции, цитирую – «фильма про корейских гомосеков». Об этом сегодня пишет газета «Коммерсантъ».

Администрация российского фан-клуба BTS подтвердила, что концерт отменен под давлением.