Басманный суд Москвы продлил меру пресечения в виде запрета определенных действий сестрам Хачатурян

Их обвиняют в убийстве своего 57-летнего отца Михаила Хачатуряна.

Все заседания с участием сестер Хачатурян прошли в закрытом режиме. В одном случае это связано с тем, что самой младшей из них еще не исполнилось 18, а в другом об этом попросило следствие. Сестры пришли в одинаковых черных толстовках: на спине у них было написано «Black Family» и английская аббревиатура A.M.M.K. Что она означает, ни адвокаты, ни родственники девушек сказать не смогли.

Следствие просило запретить сестрам Хачатурян покидать свои квартиры с 9 вечера до 7 утра, а также использовать любые средства связи, кроме телефона для вызова полиции или скорой помощи. В остальное время им разрешено свободное хождение в столице. Адвокаты девушек не возражали против этих мер, в то время как представители их убитого отца просили поместить их в СИЗО. Они это связывали с нарушением режима нынешней меры пресечения. При этом один из представителей Михаила Хачатуряна Геннадий предположил, что сестры Хачатурян могли убить своего отца под чью-то диктовку.

В свою очередь, адвокат Ангелины Хачатурян Алексей Пашин сообщил, что в материалах дела уже есть данные о сексуальном насилии в отношении девушек со стороны отца.

Запрет определенных действий сестрам Хачатурян продлится как минимум до 28 марта.

Тело 57-летнего Михаила Хачатуряна с десятками ножевых ранений было обнаружено в конце июля. Три его дочери признались в убийстве, объяснив свой поступок морально-физическим насилием со стороны отца.