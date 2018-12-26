Следователи возбудили уголовное дело о похищении и избиении сотрудника правозащитной организации Amnesty International

Олегу Козловскому угрожали убийством из-за его работы на митингах в Ингушетии против изменения границы с Чечней.

Похищение Олега Козловского расследует группа следователей по особо важным делам регионального СК – сообщает организация «Комитет против пыток». О преступлении рассказал сам сотрудник Amnesty International, который занимался мониторингом протестов в Ингушетии. По его словам, 6 октября ему предложили встретиться с одним из организаторов акций против передачи земель Чечне. Когда Козловский согласился и сел в машину, его увезли за город, раздели и избили. Неизвестные назвались сотрудником местного Центра по борьбе с экстремизмом, требовали рассказать, на кого мужчина работает, и стать их информатором. Они приставляли к голове Козловского пистолет и угрожали убить его жену и детей, если он сообщит о произошедшем. Не добившись от него согласия, похитители отвезли его в аэропорт Северной Осетии и оставили там, сказав не писать об Ингушетии и не возвращаться в республику.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предположил, что похищение могло быть провокацией.