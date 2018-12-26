Следователи возбудили уголовное дело о похищении и избиении сотрудника правозащитной организации Amnesty International
Олегу Козловскому угрожали убийством из-за его работы на митингах в Ингушетии против изменения границы с Чечней.
Похищение Олега Козловского расследует группа следователей по особо важным делам регионального СК – сообщает организация «Комитет против пыток». О преступлении рассказал сам сотрудник Amnesty International, который занимался мониторингом протестов в Ингушетии. По его словам, 6 октября ему предложили встретиться с одним из организаторов акций против передачи земель Чечне. Когда Козловский согласился и сел в машину, его увезли за город, раздели и избили. Неизвестные назвались сотрудником местного Центра по борьбе с экстремизмом, требовали рассказать, на кого мужчина работает, и стать их информатором. Они приставляли к голове Козловского пистолет и угрожали убить его жену и детей, если он сообщит о произошедшем. Не добившись от него согласия, похитители отвезли его в аэропорт Северной Осетии и оставили там, сказав не писать об Ингушетии и не возвращаться в республику.
Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров предположил, что похищение могло быть провокацией.
Комментарии6
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
sisyin_gandonich 26 декабря 2018 | 14:13
Что мало присунули? Ну пускай ещё приезжает - понасуем куда только можно и без ограничения!
kottigr1 26 декабря 2018 | 14:30
sisyin_gandonich: "Следователи возбудили уголовное дело о похищении и избиении сотрудника правозащитной организации Amnesty International"
Как всегда виновным окажется Навальный.. ?
olegleon 26 декабря 2018 | 14:29
" и угрожали убить его жену и детей, если он сообщит о произошедшем. "
и поэтому он сообщил?
ivfn 26 декабря 2018 | 14:45
olegleon:
Посмотрел его посжной список. самый обыкновенный городской сумашедший. Примерзкий тип.Клейма негде ставить.
В дни Помаранчевой революции на Украине в конце 2004 г. был инициатором митинга у украинского посольства в поддержку демократической оппозиции.
Ночью 24 марта 2006 был задержан в Минске на митинге антилукашенковской оппозиции.
Теперь вот Ингушетия
То есть решил мировую революцию организовать
ivfn 26 декабря 2018 | 14:47
olegleon:
Кстати
Вечером 6 октября в Магасе, где я наблюдал за ходом протестов, меня похитили вооруженные люди в масках.
Во когда это было.
hihi2raza 26 декабря 2018 | 14:35
Тупые обезьяны, Республика диких и тупых обезьян.