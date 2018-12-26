"Израиль нанес ракетные удары по военным объектам Ирана и ливанской группировки Хезболла в районе Дамаска"

Это произошло впервые после того, как президент США Дональд Трамп объявил о своем решении вывести американские наземные войска из Сирии, — пишут западные СМИ.

Об авиаударах сообщили сирийское государственное информагентство САНА и базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает агентство Франс пресс. Ранее Израиль предупреждал, что Иран пытается закрепиться в юго-западных областях Сирии для контроля над поставками оружия с территории Ливана, и что уход американских военных из региона лишь способствует осуществлению этих планов.

Наблюдатели отмечают, что после некоторого перерыва на фоне событий вокруг сбитого в сентябре российского военного самолета, Израиль свел почти к нулю авианалеты на сирийские объекты Хезболлы и Ирана. Примечательно, что на этот раз ракеты были запущены из воздушного пространства соседнего Ливана. Газета Гааретц напоминает, что на днях израильский премьер Нетаньяху заявил, что уход военных США из Сирии существенно не повлияет на политику Тель-Авива в отношении Дамаска.

По данным американского еженедельника Ньюзуик, в результате авиаударов Израиля были ранены несколько высокопоставленных представителей группировки Хезболла.