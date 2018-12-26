Израиль нанес ракетные удары по военным объектам Ирана и ливанской группировки Хезболла в районе Дамаска
Это произошло впервые после того, как президент США Дональд Трамп объявил о своем решении вывести американские наземные войска из Сирии, — пишут западные СМИ.
Об авиаударах сообщили сирийское государственное информагентство САНА и базирующийся в Великобритании Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека, сообщает агентство Франс пресс. Ранее Израиль предупреждал, что Иран пытается закрепиться в юго-западных областях Сирии для контроля над поставками оружия с территории Ливана, и что уход американских военных из региона лишь способствует осуществлению этих планов.
Наблюдатели отмечают, что после некоторого перерыва на фоне событий вокруг сбитого в сентябре российского военного самолета, Израиль свел почти к нулю авианалеты на сирийские объекты Хезболлы и Ирана. Примечательно, что на этот раз ракеты были запущены из воздушного пространства соседнего Ливана. Газета Гааретц напоминает, что на днях израильский премьер Нетаньяху заявил, что уход военных США из Сирии существенно не повлияет на политику Тель-Авива в отношении Дамаска.
По данным американского еженедельника Ньюзуик, в результате авиаударов Израиля были ранены несколько высокопоставленных представителей группировки Хезболла.
Комментарии14
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pyco__mypucmo 26 декабря 2018 | 14:17
с-300 за кривизной притаились, как мышь под веником.
e_mae 26 декабря 2018 | 14:23
pyco__mypucmo:
С-300 вместе с С-400 отпевали С-200.
kottigr1 26 декабря 2018 | 14:28
e_mae: Надеюсь, что С-400 и С-300 хотя бы звонко и грозно смеялись вслед израильским "стервятникам".. ?
olegleon 26 декабря 2018 | 14:26
pyco__mypucmo: карту посмотри. если умный, то поймёшь. если нет, то ...
novyrusich 26 декабря 2018 | 14:19
И где местные портьянки, почему не комментируют очередной успех Израиля в борьбе с исламским терроризмом?
А ведь говорили им, что ничто не помешает Израилю продолжить эту борьбу.
Никакие С-300 или С-400.
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Вечером во вторник, 25 декабря, Армия обороны Израиля задействовала систему ПРО в связи с запусками ракет с территории Сирии. Пострадавших нет, ущерб причинен не был, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
По состоянию на утро 26 декабря, это единственный комментарий израильских военных по поводу вчерашнего ракетного удара по цели в окрестностях Дамаска. ЦАХАЛ не подтверждает и не опровергает причастность израильских ВВС к этой атаке.
Израильские СМИ сообщали, что противоракета была запущена системой ПРО, дислоцированной в районе Хадеры. ЦАХАЛ эту информацию не комментирует.
По сведениям сирийской оппозиции, атаке подвергся штаб 10-й дивизии сирийской армии в населенном пункте Катана, западнее Дамаска. По другим данным, был атакован штаб 4-й дивизии. В свою очередь, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) сообщил, что атаке подверглись три склада с боеприпасами, принадлежащими "Хизбалле" или Ирану.
Израильские СМИ сообщают со ссылкой на неофициальные источники в Сирии, что в ходе атаки были выпущены не менее 22 ракет.
Сайт Nziv со ссылкой на ливанский источник передает, что в результате удара по целям в Сабуре, к западу от Дамаска был уничтожен склад ракет "Фаджар-5" иранского производства (дальность до 75 км), который охраняли солдаты 4-й дивизии под командованием генерал-майора Маэра Асада. Кроме того, в районе Димаса был атакован штаб "Хизбаллы", расположенный в местной школе. В Сабуре был обстрелян штаб 4-й сирийской дивизии, в Катане – штаб 10-й сирийской дивизии. В районе города Аль-Таль, к северу от Дамаска, был атакован военный завод. Кроме того, удары были нанесены по штабу 68-й сирийской бригады и 137-му артиллерийскому дивизиону в районе Хан аш-Шейха.
hastings 26 декабря 2018 | 14:47
novyrusich: вот только не надо тут про антисемитизм разглогольствовать!
olegleon 26 декабря 2018 | 14:23
"ракеты были запущены из воздушного пространства соседнего Ливана."
т.е. теперь пытались подставить Ливан?
snikkersnepper 26 декабря 2018 | 14:39
olegleon:
Они уже много лет постоянно из Ливана шмаляют, прикрываясь рельефом и отсутствием у Ливана даже намека на ПВО. Когда Эхонько пытается изобразить новость из реального мира, всегда так смешно получается.
Про иранцев с хезбаллонами - очередное тупое вранье. Как у американцев любая ракета автоматом попадает по производству или складированию химоружия, так у Израиля куда попали - там и Иран с Хезбаллой. Такими темпами они ужн положили в Сирии три состава Хезбаллы и два Ирана.
По прикидкам из 55 ракет всех типов 48 сбили. Попали в склад 4 мех.дивизии и, вроде бы, еще куда-то. В общем, как всегда, где-то посередине между зрадой и перемогой.
joker57 26 декабря 2018 | 14:23
Я сперва-то был не пьян, Возразил два раза я - Говорю: "Моше Даян - Сука одноглазая,- Агрессивный, бестия, Чистый фараон,- Ну, а где агрессия - Там мне не резон"
perestarok 26 декабря 2018 | 14:33
"Израиль нанес ракетные удары по военным объектам Ирана и ливанской группировки Хезболла в районе Дамаска"
Евреям после холокоста можно совершать любые преступления.
alex_sionist 26 декабря 2018 | 14:39
С нетерпением ожидаем брифинга МО России о том как израильский самолет прикрывался сирийским домом и иранской военной базой, а так жа поставил под угрозу жизнь граждан Ливана из группировки хезбола.
perestarok 26 декабря 2018 | 14:42
alex_sionist: " о том как израильский самолет прикрывался сирийским домом"
Евреи - самый бандитский народ, все с обрезами ходят.
olegleon 26 декабря 2018 | 14:44
alex_sionist: а зачем брифинг, если даже ты это отлично понимаешь?!
yralez 26 декабря 2018 | 14:44
Опять пришлепинские уроды полегли