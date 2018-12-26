Президентам России и Белоруссии не удалось договориться о компенсации за налоговую реформу, которую проводит Москва

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что лидеры проведут еще одну встречу до Нового года.

Песков добавил, что после Нового года появятся некоторые новые экономические нюансы, которые, по мнению Минска, должны быть компенсированы. Российская сторона в этом вопросе не во всем согласна.