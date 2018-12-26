Президентам России и Белоруссии не удалось договориться о компенсации за налоговую реформу, которую проводит Москва
Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, уточнив, что лидеры проведут еще одну встречу до Нового года.
Песков добавил, что после Нового года появятся некоторые новые экономические нюансы, которые, по мнению Минска, должны быть компенсированы. Российская сторона в этом вопросе не во всем согласна.
Комментарии8
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platonnekafrin 26 декабря 2018 | 14:18
БЕЛАРУСНАШ! А тут еще для Конституции переосмысл созреет к январю. Великий русскокрымскобеларуссирийский президент ПУууууТИН!
luger_max_otto 26 декабря 2018 | 14:18
У атамана Вована нэмаэ золотого запасу?
olegleon 26 декабря 2018 | 14:20
не понятно, а за что компенсация?
demosua 26 декабря 2018 | 14:31
olegleon: тебе же русским языком сказали - за налоговую реформу! Не розумеешь?
olegleon 26 декабря 2018 | 14:41
demosua: нет. причём тут реформа в России? а за повышение оплаты парковки в Москве сколько Россия должна батьке заплатить?
cromwel 26 декабря 2018 | 14:25
по-моему Белоруссия пока ещё отдельное государство. А почему мы что-то ему должны компенсировать?
А вообще я-то думал, тоже кого отимеет? Всё-таки Вован отимел Луку и не заплатил.
demosua 26 декабря 2018 | 14:36
cromwel: имеешь то, что имеешь...
buzukin074 26 декабря 2018 | 14:45
Бабки супротив суверенитета :) Фуле толку изображать супердержаву с десятью миллионами населения - меньше чем в Чертаново :) Бацька, колись! Уж лучше оооочень союзное государство, чем бандеровцы и американские бактериологические лаборатории отравителей. Вот как вырвутся снова из клеток злобные африканские вирусы, хохлосвинки передохнут - куды картошку продавать будем, а? Да - с выращиванием тигровых креветок надо завязывать - ну и лосось штой-то не такой радиоактивный, как выловленный в Припяти :)