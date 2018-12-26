В Петербурге ушли в отставку сразу два вице-губернатора
В Петербурге ушли в отставку сразу два вице-губернатора – это Игорь Албин, отвечавший за строительство и Михаил Мокрецов, который курировал финансовое развитие. Причем, как выяснилось, заявление об увольнении Албин подал еще два месяца назад. Об этом он сам рассказал «Эху Москвы».
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В конце прошлой недели на Албина во время пресс-конференции Владимира Путина, пожаловалась петербургская активистка Алла Андреева. Она рассказала, что чиновник вводил в эксплуатацию недостроенные дома.
В Кремле заявили, что увольнение Албина это инициатива Смольного, однако вопрос активистки все же мог сыграть важную роль, — считает политолог Дмитрий Гавра.
Сама Алла Андреева в интервью «Эху Москвы» сказала, что отставка Албина не решает ее проблем.
Комментарии2
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gvs 26 декабря 2018 | 14:09
Бакланы чувака подставили )))
mikhail_spb_ 26 декабря 2018 | 14:13
gvs:
Ага, бакланы проклевали его крышу.