В Петербурге ушли в отставку сразу два вице-губернатора – это Игорь Албин, отвечавший за строительство и Михаил Мокрецов, который курировал финансовое развитие. Причем, как выяснилось, заявление об увольнении Албин подал еще два месяца назад. Об этом он сам рассказал «Эху Москвы».

\

В конце прошлой недели на Албина во время пресс-конференции Владимира Путина, пожаловалась петербургская активистка Алла Андреева. Она рассказала, что чиновник вводил в эксплуатацию недостроенные дома.

В Кремле заявили, что увольнение Албина это инициатива Смольного, однако вопрос активистки все же мог сыграть важную роль, — считает политолог Дмитрий Гавра.

Сама Алла Андреева в интервью «Эху Москвы» сказала, что отставка Албина не решает ее проблем.