Строительством судебного квартала в Петербурге займутся структуры бизнесмена и ресторатора Евгения Пригожина
Так называемому «Повару Путина» передан крупнейший инвестиционный проект города.
Структуры близкие Пригожину активно проводят тендеры и запрашивают предложения от крупных строительных компаний на предмет участия в стройке. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает издание «Коммерсантъ». Также они добавляют, что решение о привлечении структур «Повара Путина» к проекту было принято ещё летом без конкурса. Отмечу, что возводить судебный квартал придётся без аванса. Причина в том, что ранее проект планировали реализовать уже к 2020-му году. Но из-за того, что Управление делами президента не смогло своевременно начать стройку, в него пришлось вносить изменения. Так выплату более чем девяти миллиардов рублей перенесли на 2021-й год. К этому сроку планируется завершить возведение всех объектов. Напомню, что на берегу Невы должны появится два здания, в которых разместятся Верховный суд и Судебный департамент, жилой комплекс на 600 квартир, а также Театр Бориса Эйфмана.
Ранее структуры связанные с Евгением Пригожиным выиграли у петербургских властей суд за право создать в акватории Финского залива намывные острова под коммерческую и жилую недвижимость. Напомним, самого бизнесмена связывают с так называемой «Фабрикой троллей», а также частной военной компанией «Вагнер».
Строительство судебного квартала в Санкт-Петербурге доверили структурам бизнесмена Евгения Пригожина, как пишет «Коммерсантъ». Общая стоимость проекта превышает 35 миллиардов рублей. Схема, о которой говорится в сообщении, противоречит как минимум федеральному закону о госзакупках. Такое мнение высказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.
«Я не удивилась этой новости — о том, что компании Пригожина будут получать из бюджета очередные миллиарды рублей на какую-то стройку. Причем они получили этот заказ по непрозрачной схеме, не было никакого открытого конкурса, процедуры отбора поставщиков и т.д. И как это должно быть в соответствии с официальным законом о государственных закупках», — сказала она.
По мнению Л.Соболь, любое строительство, если это «не секретный военный объект», должно быть открыто, прозрачно и доступно для проверки общественных контролеров.
«Меня как антикоррупционного эксперта, эта история очень смущает. Это строительство в Санкт-Петербурге — не какой-нибудь секретный военный объект, с которого будут ракеты запускаться, оно должно быть открыто, прозрачно и доступно для проверки общественных контролеров в виде нашего Фонда борьбы с коррупцией. Меня это все не устраивает. Я считаю, что здесь огромное поле для коррупции, махинаций и разворовывания бюджетных средств», — заключила Л.Соболь.
Это не первая темная история, в которой оказался замешан так называемый «кремлевский повар».
Широкой публике Евгений Пригожин впервые стал известен в 2013 году. Тогда в Forbes вышло расследование о карьерном пути петербургского ресторатора, который сначала организовывал обеды для Владимира Путина, а затем стал крупнейшим подрядчиком Министерства обороны и поставщиком питания в московские школы.
Однако этим деятельность Пригожина не исчерпывалась, и в следующие годы стало известно о других интересах предприимчивого ресторатора. В том же 2013 году «Новая газета» впервые написала о так называемой «фабрике троллей», которая занимается распространением в интернете постов и комментариев в интересах Кремля. Спустя несколько лет это агентство обвинят во вмешательстве в президентские выборы в США, а Пригожин, структуры которого связывают с «фабрикой», попадет в американский санкционный список.
Наконец, в 2015 году стало известно о существовании так называемой «ЧВК Вагнера» — об этом написало петербургское интернет-издание «Фонтанка». «Группа Вагнера» участвовала в боевых действиях на Украине и в Сирии. По данным СМИ, Пригожин финансирует эту структуру.
Один из бывших подчиненных Пригожина в беседе с «Новой газетой» заявил, что бизнесмен также давал распоряжения о нападениях и провокациях против оппозиционных блогеров и журналистов.
Комментарии14
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
danko1 26 декабря 2018 | 14:04
И этого вора и бандита Пригожина, ворующего с разрешения власти миллиарды, Путин назвал мелким бизнесменом.
сколько же тогда награбил он сам и его более приближенные подельники?
mikhail_spb_ 26 декабря 2018 | 14:11
Давно понятно, что этот хмырь - не бизнесмен и не ресторатор.
Уголовник, одно из доверенных лиц по тёмным делишкам.
А "поваром" его зовут, чтобы легче было идентифицировать.
come_on 26 декабря 2018 | 14:11
Повар широкого профиля.
gvs 26 декабря 2018 | 14:12
То, что суд и театр в России стали тождественны - известно давно ))))
serjio99 26 декабря 2018 | 14:14
Его Катюша ждет не дождется, а он все в делах, в делах. Норовит от нее убежать.
blahovdav 26 декабря 2018 | 14:18
Тупой путлеровский лохторат и не подозревает, сколько бабосиков уйдет плешивой крысе в копилку....
testmeter 26 декабря 2018 | 14:19
Товарищ, заходя в московский ресторан, не забывай прекрасную морду лица этого ресторатора. Приятного аппетита...
kreamssdick 26 декабря 2018 | 14:19
Копятся уголовные дела для постпутинского периода, копятся.
edyatel 26 декабря 2018 | 14:43
kreamssdick: А если другой бизнесмен получил бы карт-бланш, то это дело перестало бы быть уголовным
или нет.
По моему все бизнесмены - воры, и не важно какая у них фамилия.
Я бы предпочёл чтобы строило государство и желательно Советское, и никто на этом бы не наживался.
kuchumka 26 декабря 2018 | 14:21
Очередной Мойша обворовывает Россию.
testmeter 26 декабря 2018 | 14:31
kuchumka: Он твоя гордость, товарищ! Истинный русский патриотЪ
kuchumka 26 декабря 2018 | 14:42
testmeter: он не моя гордость и он не русский, будь моя воля его бы и в России никогда не было.
bond000007 26 декабря 2018 | 14:25
Какая отвратительная рожа! путин вокруг себя собрал какую- то кунсткамеру, ни одного светлого, доброго, одухотворённого лица, одни злые уродцы.
trans 26 декабря 2018 | 14:38
А наивные все ждут когда же они нахапаются....