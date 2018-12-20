СК проведет допрасследование по делу Мотузной, по мнению адвоката, это решение связано с юридическими формальностями

Следственный Комитет РФ проведет дополнительное расследование по делу студентки из Барнаула Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме и оскорблении чувств верующих за «мемы», размещенных в социальных сетях. Решение о дорасследовании связано с юридическими формальностями. Об этом сказал в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат Мотузной Алексей Бушмаков.

«Это может быть связано с тем, что Мотузная не является по вызову следователя, прокурора, и дело передается на дорасследование в Следственный Комитет, затем в полицию уйдет в связи с ее розыском — это одна версия. Либо там действительно требуется уточнить некоторые детали, которые можно установить только следственным путем, проведя дополнительное расследование. В принципе это закономерно, ничего особенного в этом нет — это законодательные формальности, их нужно соблюдать. Для этого, в том числе, и передается дело в СК», — сказал он.

По мнению А.Бушмакова, обвинять М.Мотузную по тем основаниям, которые имелись, уже бессмысленно. Статья 282 часть 1 – «Возбуждение ненависти либо вражды», которая ей вменялась, на днях будет декриминализована, а по статье 248 часть 1 срок давности привлечения к ответственности уже истек.

Если Мария Мотузная, добавил адвокат, откажется от прекращения уголовного дела, расследование продолжится, будет вынесен приговор, но без назначения наказания.

«Предварительно мы с ней обсуждали эту ситуацию, проговаривали все варианты. Она говорила нам, что будет бороться и вины своей не признает. Поэтому эту невиновность мы будем доказывать в судебных заседаниях», — заключил А.Бушмаков.

М.Мотузиной грозило до пяти лет лишения свободы за картинки, сохраненные в соцсети «ВКонтакте».