Краснодарский краевой суд признал законным решение суда низшей инстанции об аресте рэпера Хаски по статье о мелком хулиганстве. Об этом в Фейсбуке написал адвокат Алексей Аванесян, который представляет интересы музыканта.

22-го ноября Хаски был приговорен к 12 суткам административного ареста после того, как его концерт в Краснодаре отменили — рэпер исполнял свои песни на улице, забравшись на крышу припаркованного поблизости автомобиля.