Краснодарский краевой суд признал законным решение суда низшей инстанции об аресте рэпера Хаски
Краснодарский краевой суд признал законным решение суда низшей инстанции об аресте рэпера Хаски по статье о мелком хулиганстве. Об этом в Фейсбуке написал адвокат Алексей Аванесян, который представляет интересы музыканта.
22-го ноября Хаски был приговорен к 12 суткам административного ареста после того, как его концерт в Краснодаре отменили — рэпер исполнял свои песни на улице, забравшись на крышу припаркованного поблизости автомобиля.
Комментарии1
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stratofighter 26 декабря 2018 | 14:26
Да чего там — аресте. Чего стесняетесь? Объявите уж о запрете рэпера Хаски, об отлучении рэрера Хаски от церкви, о джихаде против рэпера Хаски, и назначьте награду за голову рэпера Хаски.