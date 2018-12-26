СК Ингушетии возбудил уголовное дело о  похищении и избиении сотрудника Amnesty International Олега Козловского

Следственный комитет Ингушетии возбудил уголовное дело о похищении и избиении сотрудника Amnesty International Олега Козловского. Он приезжал в Магас в октябре для наблюдения за акциями протеста против соглашения о границе с Чечней. Тогда Козловскому предложили встретиться с митингующими В автомобиле к нему подсели двое людей в масках и угрожали убийством.

По словам Козловского, они представились сотрудниками местного Центра «Э». Похитители вывезли сотрудника Amnesty International за пределы Магаса, избивали и снова угрожали убийством, а затем вывезли в Северную Осетию. Отпустили возле аэропорта и потребовали, чтобы он не возвращался в Ингушетию и ничего о ней не писал.



Уголовное дело возбуждено по статье о похищении группой лиц по предварительному сговору с применением оружия и опасного для жизни насилия. Делом занимаются следователи отдела по расследованию особо-важных дел.