В Кремле пока нет позиции по  предложению думского спикера Вячеслава Володина переосмыслить российскую Конституцию

Каких-либо работ в этом контексте не производится", — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним,— накануне Володин во время встречи парламентариев с президентом предложил проанализироватЬ, насколько нормы основного закона эффективны и не утратили своей сущности. На вопрос, какие положения Коснтиуции в Кремле находят требующими переосмысления, Песков ответил: в Кремле этого не находят. Это нужно спрашивать у автора инициативы.