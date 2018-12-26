В Кремле пока нет позиции по предложению думского спикера Вячеслава Володина переосмыслить российскую Конституцию
Каких-либо работ в этом контексте не производится", — сказал журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Напомним,— накануне Володин во время встречи парламентариев с президентом предложил проанализироватЬ, насколько нормы основного закона эффективны и не утратили своей сущности. На вопрос, какие положения Коснтиуции в Кремле находят требующими переосмысления, Песков ответил: в Кремле этого не находят. Это нужно спрашивать у автора инициативы.
Комментарии25
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platonnekafrin 26 декабря 2018 | 13:34
Осмыслить не смогли, поэтому пора переосмыслить.
danko1 26 декабря 2018 | 13:39
platonnekafrin: Можно подумать, что холуй Володин сделал такое заявление, предварительно не получив на него указание Кремля.
chapter_2 26 декабря 2018 | 13:42
danko1: Самодержавию стало невыносимо тесно в конституционных одеждах !993 г. - мина под Конституцию РФ уже заложена. Время подрыва мины ещё не настало, так что пока Кремль играет в "несознанку". Игра в "несознаку" предшествовала так же и увеличению пенсионного возраста по старости.
gs1112 26 декабря 2018 | 13:45
Вернее сказать - нет единой позиции по Конституции РФ.
Одна позиция - это отказаться от сего анахронизма, И правда, зачем Конституция если есть Путин.
Вторая позиция - ввести в Конституцию Статью №6 О том, что Россией управляет единый блок ЕдРо, ЛДПР и КПРФ. Президентом есть конкретный человек - Путин В.В. И правда, зачем другой президент если есть Путин.
Есть еще другие позиции, но они не принимаются к рассмотрению, так как в них нет Путина.
pretendent_2012 Анатолий Николаевич Абаимов:фракции в КПРФ разрешить 26 декабря 2018 | 13:53
gs1112: Есть еще другие позиции,
-
Все полит.партии РФ
обязаны
дать возможность вести
фракционную борьбу инакомыслию
в тактической борьбе
по достижению основных целей Устава.
stratofighter 26 декабря 2018 | 14:17
gs1112: Есть плодотворная идея для переосмысленной Конституции: выкинуть к черту вообще упоминание о Президенте – это иностранное слово, никто толком его значения не понимает, включая самого президента – и заменить его на слово "Путин".
Владимир Владимирович – Путин всея Руси, звучит же! Следующий на его посту автоматически становится Путин II и т.д.
zapadnay 26 декабря 2018 | 14:06
platonnekafrin:
Главное вбросить информацию и понаблюдать, посмотреть, так сказать, за реакцией, как, да что.
ohotnik58 26 декабря 2018 | 13:37
Пусть совсем то из нас дураков то не делают, а то никто не догадывается, что Володин забросил удочку именно по заданию кремля.
cromwel 26 декабря 2018 | 13:38
Славик Володин и Вован конечно приколисты. Мы конечно поверим что эта инициатива пришла в голову вечером за чаем между бизнес-мамой и спикером.
Конечно никаких указаний из Кремля Володин не получал.
Ждем дальнейшей инициативы от возмущенных трудовых коллективов уралвагонзавода по поводу нынешних мизерных сроков солнцеликого.
platonnekafrin 26 декабря 2018 | 13:47
cromwel: не чай они там пили, а сосредоточенно играли в домино (Домино, изначально, игра для превращения идиота в дебила). Путин выгирал у Володина честно - без поддавков, поскольку усвоил приемы игры еще в офицерском клубе.
pusto1 26 декабря 2018 | 13:38
нечем переосмысливать, ни авторитета ни достижений нет
kondasha 26 декабря 2018 | 13:41
Да, холопы теперь формируют новую конституцию, вот так - без спроса.
fktrctqrjycnfynbyjdbxinfymrj 26 декабря 2018 | 13:42
Получается Володин самостоятельный зрелый активный политик...Побольше бы таких!
nehoroshiy 26 декабря 2018 | 13:55
fktrctqrjycnfynbyjdbxinfymrj: Если самостоятельный, то почему прямо не сказать, что в Конституции устарело?
А то создаётся впечатление, что он даёт намёк на поддержку если что...
neyexo 26 декабря 2018 | 13:57
nehoroshiy:
ну пробный шар - на этот раз Жириновскому не доверили.
Что устарело - не более двух сроков подряд по 6 лет явно устарело. Надо что-то придумывать, в соответствии с требованиями времени
nehoroshiy 26 декабря 2018 | 14:04
neyexo: Я уже догадываюсь.)) Самый мудрый существует только один во Вселенной.
stratofighter 26 декабря 2018 | 14:20
neyexo: Путину — два пожизненных срока!
Звучит неплохо.
И без права на УДО.
neyexo 26 декабря 2018 | 13:42
Вопрос только в том, кто будет формулировать "требования времени"
doxerom 26 декабря 2018 | 13:52
Умная мысль пришла в дурную голову, но никого не застав ушла..
vata_putya 26 декабря 2018 | 13:55
лизнул володин. вот же урод
stratofighter 26 декабря 2018 | 14:46
vata_putya: Да все они там володины, а Володя честных людей вокруг себя не терпит.
platonnekafrin 26 декабря 2018 | 13:57
Группа тадьжикьских рабочих, американский боксёр, а также французский артист, получившие недавно гражданство, как им сказали, лично от Путина, тоже не может взять в толк: зачемь жи нужин такой большой конституция?
vorthyn 26 декабря 2018 | 14:00
Неужели? Неужели граждане будут решать?
alexakimfaa 26 декабря 2018 | 14:00
"..Переосмыслить Конституцию.." ..Да,ты шо Песков?.."..Каких-либо работ в этом вопросе не проводится.."..Так мы и поверили... В этом ответе для большинства граждан уже всё ясно - мероприятия идут...
marsianka_ 26 декабря 2018 | 14:05
Ждут челобитных от "народа", чтобы потом объявить, что по многочисленным просьбам граждан вечной кабале быть. А кому надо поддакнут, мол, народец у нас такой, рабство в крови, что поделаешь, супротив гласа народа не пойдешь