Начальник антиэкстремистского главка МВД Тимур Валиулин подал в отставку

Это «Интерфаксу» подтвердил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По его словам, это чисто кадровый вопрос, который сейчас находится «в практической плоскости исполнения».

Об уходе Валиулина неофициально сообщалось ранее. Газета Коммерсант писала, что его жена направила письмо руководству страны о незадекларированной недвижимости чиновника в Болгарии и Италии, а также о ряде других грубейших нарушениях. К письму она приложила копии документов.