Начальник антиэкстремистского главка МВД Тимур Валиулин подал в отставку
Это «Интерфаксу» подтвердил министр внутренних дел Владимир Колокольцев. По его словам, это чисто кадровый вопрос, который сейчас находится «в практической плоскости исполнения».
Об уходе Валиулина неофициально сообщалось ранее. Газета Коммерсант писала, что его жена направила письмо руководству страны о незадекларированной недвижимости чиновника в Болгарии и Италии, а также о ряде других грубейших нарушениях. К письму она приложила копии документов.
Комментарии7
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ansata 26 декабря 2018 | 13:33
Рога они такие рога, бывает что бодаются))
danko1 26 декабря 2018 | 13:50
ansata: Чисто кадровый вопрос...
Многомиллиардное воровство тех, кто во власти, преступлением не является.
да и моральный облик их не волнует. Вслед за Путиным все разводиться начали.
ansata 26 декабря 2018 | 13:53
danko1: Ну там то рога уж слишком у супруги ветвисты стали, вот и сдала она парня))
ramen 26 декабря 2018 | 13:38
Раздаётся странный звук:
Это кто-то "тук-тук-тук..."
neyexo 26 декабря 2018 | 13:40
Надо было на жену все переписать, как это принято унас.
И она была бы довольна
gvs 26 декабря 2018 | 13:44
Гейдриха сменят на Кальтенбруннера
martin5660 26 декабря 2018 | 14:01
Русские жены, они такие.