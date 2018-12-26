Доллар и евро существенно выросли на торгах на московской бирже
Курс европейской валюты превысил 79 рублей впервые с 18 сентября. Доллар торгуется за 69 рублей 35 копеек.
Эксперты отмечают, что сегодня в связи с рождественскими праздниками закрыты биржи Великобритании. Германии и других европейских стран, а также Гонконга и Австралии.
Рубль также теряет спрос из-за пика налогового периода декабря, так как все основные налоги за месяц были перечислены в бюджет накануне.
Комментарии9
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
testmeter 26 декабря 2018 | 13:33
"Доллар и евро существенно выросли" ///
Сдается мне, что это не они "выросли", а кое-что другое упало.
С деревянным стукомЪ...
pro_hanov 26 декабря 2018 | 13:37
testmeter: Не переживайте, товарищ, это только потому что биржы закрыты. Как только откроются, так сразу все и побегут покупать наши полновесные рубли) Как им там в Австралии без рублей? Тяжело небось.
"в связи с рождественскими праздниками закрыты биржи Великобритании. Германии и других европейских стран, а также Гонконга и Австралии"
pmasel 26 декабря 2018 | 13:49
pro_hanov: Тут несколько другая связь. Нефть торгуется из-за этого спекулятивно, на малых объемах. Вчера котировки вечером прилично снизились. Сегодня наши спекулянты отыгрывают это падение в рубле.
kottigr1 26 декабря 2018 | 14:06
testmeter: Доллар и евро существенно выросли на торгах на московской бирже
----------------------------------------------------------------
Рубль тоже вырос ?
putimuti 26 декабря 2018 | 14:10
kottigr1: /Рубль тоже вырос ?/
Пытается встать с колен. Пока не очень получается.
iltrovatore 26 декабря 2018 | 13:40
Вот вам и ответ зачем они убрали уличные табло с курсами валют. Видимо темпы роста этих самых валют будут пугающими.
krs_sk 26 декабря 2018 | 13:59
Просто все патриоты скупают валюту похоже )
alex_sionist 26 декабря 2018 | 14:08
С новы годом! С новым курсом!
come_on 26 декабря 2018 | 14:34
Путин взял страну со слабым рублем, всего по 25 за доллар и укрепил до 70.