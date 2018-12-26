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13:03, 26 декабря 2018

Большинство торговых центров Москвы не прошли проверку на прозрачность

В исследовании, проведенном «Transparency International – Россия», больше половины ТЦ получили оценку ниже пяти баллов из 10 возможных.

В список Transparency International попали 65 самых посещаемых торговых центров Москвы. Рейтинг рассчитывался на основе прозрачности структуры собственности и информационной открытости. Под последней подразумевается доступности информации о ТЦ для посетителей и готовность менеджмента к коммуникации с посетителями онлайн.

Каждый торговый центр получил оценку по десятибалльной шкале. Результаты оказались неутешительными – ни один из ТЦ не достиг отметки выше шести баллов. Максимально к этому значению приблизилась «Мега Белая Дача». Самую низкую оценку – около двух баллов – получил ТЦ Дружба.

Самыми частыми проблемами исследователи назвали непрозрачную структуру собственности и системы управления, а также низкий уровень пожарной безопасности и информационной открытости. Например, в некоторых случаях у ТЦ даже нет сайта, но даже при наличии официальной страницы ни один из торговых центров не разместил там карту эвакуации.

Вопросы безопасности торговых центров оказались в центре внимания общественности после трагедии в Кемерово. В результате пожара в торговом центре «Зимняя вишня», произошедшем в марте этого года, погибли 60 человек.

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