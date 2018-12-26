В Мосгорсуде обратили внимание на рост числа оправдательных приговоров после расширения применения суда присяжных
Там считают это признаком неудовлетворительной работы следователей.
За первые полгода действия закона, позволяющего районным судам рассматривать дела с участием присяжных заседателей, по таким делам было вынесено 11 вердиктов, каждый второй из них – оправдательный, рассказала агентству «Интерфакс» председатель Мосгорсуда Ольга Егорова. С ее точки зрения это говорит о сильной работе стороны защиты, а также о низком качестве сбора и представления доказательств стороной обвинения. «Следователи разучились собирать и анализировать доказательства», — посетовала Егорова. Она также предположила, что в следующем году правом на рассмотрение дела судом присяжных обвиняемые будут пользоваться чаще. Отметим, что, согласно статистике, обнародованной Верховным судом, в России доля оправдательных приговоров в делах, в которых решение принимает судья, а не присяжные, не превышает 1%.
Напомним, что полгода назад в силу вступил закон, расширяющий полномочия коллегии присяжных. До этого привлекать их к рассмотрению дел могли только региональные и окружные суды
Комментарии3
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lenin3 26 декабря 2018 | 13:08
Понятно,за каждого посаженного ФСИН получает деньги из бюджета на содержание(как,например,в больнице).Понятно,что с каждого посаженного идёт откат тем,кто принимал обвинительный приговор,т.е.судьям.Вот Мосгорсуд и возбудился:стало больше оправдательных приговоров-стало меньше откатов судьям.Суды присяжных,по мнению Мосгорсуда-сплошной вред...
ajsenev 26 декабря 2018 | 13:12
Беда! Непорядок! Сажать, так сажать! Всех подряд, а Закон побоку. А вот во всем мире, разумеется кроме маяков демократии, типа Северной Кореи, суды оправдательных приговоров не страшатся, и выносят их регулярно.
platonnekafrin 26 декабря 2018 | 13:12
По некоторым сведениям во времена инквизиции каждый четвертый приговор был оправдательным. В российских судах оправданием заканчивется 0,2 % дел. Хорошо работаем, товарищи судьи!