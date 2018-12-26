В Мосгорсуде обратили внимание на рост числа оправдательных приговоров после расширения применения суда присяжных

Там считают это признаком неудовлетворительной работы следователей.

За первые полгода действия закона, позволяющего районным судам рассматривать дела с участием присяжных заседателей, по таким делам было вынесено 11 вердиктов, каждый второй из них – оправдательный, рассказала агентству «Интерфакс» председатель Мосгорсуда Ольга Егорова. С ее точки зрения это говорит о сильной работе стороны защиты, а также о низком качестве сбора и представления доказательств стороной обвинения. «Следователи разучились собирать и анализировать доказательства», — посетовала Егорова. Она также предположила, что в следующем году правом на рассмотрение дела судом присяжных обвиняемые будут пользоваться чаще. Отметим, что, согласно статистике, обнародованной Верховным судом, в России доля оправдательных приговоров в делах, в которых решение принимает судья, а не присяжные, не превышает 1%.

Напомним, что полгода назад в силу вступил закон, расширяющий полномочия коллегии присяжных. До этого привлекать их к рассмотрению дел могли только региональные и окружные суды