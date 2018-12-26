СК возбудил уголовное дело о  похищении и пытках в Ингушетии сотрудника Amnesty International Олега Козловского

Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении и пытках в Ингушетии сотрудника Amnesty International Олега Козловского. ОБ этом сообщила организация «Комитет против пыток».

В октябре в Amnesty International сообщили, что ее сотрудник Олег Козловский был похищен в республике вооруженными людьми, которые представили сотрудниками Центра по противодействию экстремизму, угрожали убийством, заставляли стать информатором. После этого Козловского вывезли в Северную Осетию и отпустили.

Глава Ингушетии Юнус Бек Евкуров тогда усомнился в правдивости этой версии. Он посчитал, что сообщение о похищении могло быть провокацией.