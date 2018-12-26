СК возбудил уголовное дело о похищении и пытках в Ингушетии сотрудника Amnesty International Олега Козловского
Следственный комитет возбудил уголовное дело о похищении и пытках в Ингушетии сотрудника Amnesty International Олега Козловского. ОБ этом сообщила организация «Комитет против пыток».
В октябре в Amnesty International сообщили, что ее сотрудник Олег Козловский был похищен в республике вооруженными людьми, которые представили сотрудниками Центра по противодействию экстремизму, угрожали убийством, заставляли стать информатором. После этого Козловского вывезли в Северную Осетию и отпустили.
Глава Ингушетии Юнус Бек Евкуров тогда усомнился в правдивости этой версии. Он посчитал, что сообщение о похищении могло быть провокацией.
Комментарии2
Пожалуйста, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
plidurok Андрей Филимонов 26 декабря 2018 | 13:08
Импотент возбудился? Только для того, чтобы доказать: ничего не было.
olegleon 26 декабря 2018 | 13:10
"....и отпустили"
что-то не совсем логично. отпустили для того, чтобы он на весь мир рассказал о преступлении?