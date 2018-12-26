Защита будет обжаловать решение суда в Сочи, который приговорил к 6 годам колонии блогера Валова за вымогательство

Защита будет обжаловать решение Лазаревского районного суда Сочи, который приговорил к 6 годам колонии главного редактора интернет-издания «БлогСочи» Александра Валова за вымогательство у депутата Госдумы от ЛДПР Юрия Напсо. Об этом сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы» адвокат журналиста, юрист международной правозащитной группы «Агора» Александр Попков.

По словам адвоката, защита непременно обжалует данное решение суда, в результате чего блогера А.Валова приговорили к 6 годам колонии общего режима.

«Александр Валов обвинялся в вымогательстве денежных средств у депутата Госдумы Юрия Напсо якобы за не публикацию сведений, порочащих депутата о бассейне, который находится на общественном пляже поселок Лоо Лазаревского района», — рассказал он.

К сожалению то, что происходило в Лазаревском районном суде, по мнению адвоката, даже по меркам российского законодательства «сложно назвать судебным разбирательством». А.Попков считает, что процесса как такового разбора доказательств вины не было, а все строилось на показаниях депутата и его двух помощников.

«Поскольку судья не давал защите возможности вообще каким-то образом участвовать, а все наши попытки адвокатов представить доказательства и высказать свое мнение, жестко пресекались: нам объявляли замечание, нам не давали заявлять ходатайство возражения. И в итоге двух адвокатов судья удалил только за выражение мнения, и за то, что мы пытались защитить Валова», — отметил адвокат.

А.Попков добавил, что ранее защита обнаружила в материалах уголовного дела журналиста рассекреченное постановление о прослушке его телефонных переговоров. Но это был всего лишь фрагмент прослушки, кем-то смонтированный.

«Есть фрагмент прослушки, кем-то обрезанный с двух сторон, из беседы получаса-часа вырезано 8 минут, причем даты создания этого файла и дата прослушки не совпадает. То есть с ним производились какие-то манипуляции. Но суд нам опять же не дал рассмотреть этот вопрос, отклонил все наши заявления-ходатайства по этому поводу», — подчеркнул адвокат.

А.Валов вину не признал и связывает уголовное преследование с деятельностью сайта «БлогСочи».