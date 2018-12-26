Чиновники просят московских водителей пересесть на общественный транспорт
По прогнозу Центра организации дорожного движения, с каждым часом дорожная ситуация будет только ухудшаться. Ожидаются 10-балльные пробки, в том числе, из-за проведения общероссийской ёлки в Государственном Кремлёвском дворце. По прогнозу, транспортная ситуация будет оставаться тяжёлой до 28 декабря.
Комментарии7
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newl 26 декабря 2018 | 12:37
А себя не просят.
kotbajune 26 декабря 2018 | 12:47
"Чиновники просят московских водителей пересесть на общественный транспорт"
а лучше посошок в руки, котомочки через плечо и пешечком в даль далёкую
pusto1 26 декабря 2018 | 13:09
ёлочка мне нравится?
timber_head 26 декабря 2018 | 12:49
А чиновники не хотят сами пересесть на общественный транспорт. Я тут, в очередной раз, пару дней назад автобус ждал 616 маршрута. Сорок минут. По расписанию за это время должны были пройти два. Пока эти козлы маршрутки не запретили - проблем не было, а цена разового проезда была ниже, чем на автобусе.
skuller 26 декабря 2018 | 12:55
Сегодня либерасня назло Собянину отстоит в 10-ти балльных пробках часов 5)))
oneoretwo 26 декабря 2018 | 13:04
...проще выгнать ВСЕХ этих недоумков и взять тех, кто умеет работать с городским хозяйством....
j_partizan 26 декабря 2018 | 13:12
oneoretwo:
Просят отказаться от личного автотранспорта, а в метро и так не влезть, приходится ждать в очереди и "садится" в третий - четвёртый состав.